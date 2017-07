Faute de requérants, le centre de Guin va fermer

Les autres centres d'hébergement provisoire du canton et les cinq centres pérennes suffisent pour répondre aux besoins actuels, a expliqué mardi la Direction de la santé et des affaires sociales. Et d'ajouter que l'évolution des flux migratoires vers la Suisse, en baisse en 2017, a conduit de nombreux cantons à fermer des centres.

Ce foyer de 50 places avait été ouvert dans un abri de protection civile en mai 2013 jusqu'à fin 2014 dans un premier temps. Afin de répondre à l'afflux de requérants d'asile, il avait ensuite été prolongé jusqu'à fin 2015, puis pour une durée indéterminée. Il a abrité au total 444 personnes de 48 nationalités différentes, principalement de nationalités afghane et érythréenne. (ats/nxp)