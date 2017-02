Faut-il garantir la distribution des journaux le matin?

On le sait, la presse traverse une grave crise. Entre les pertes d'abonnés et la chute des rentrées publicitaires, des journaux dont 24 Heures et Tribune de Genève ont dû licencier du personnel. Sans parler de la disparition récente de L'Hebdo. Du coup, le monde politique cherche des solutions pour aider les médias, estimant qu'ils jouent un rôle indispensable au bon fonctionnement de la démocratie. Une aide directe des pouvoirs publics à la presse a été évoquée. Mais elle fait craindre pour l'indépendance journalistique. Une autre idée, très concrète, vient de surgir. Elle émane du conseiller national Olivier Feller.

Le PLR vaudois va en effet déposer le 27 février prochain, lors de la session de printemps des Chambres, une motion demandant au Conseil fédéral de prendre des mesures pour que La Poste garantisse la distribution matinale des quotidiens, et ce du lundi au samedi, sans augmentation tarifaire pour les éditeurs concernés. «J'ai eu des contacts avec plusieurs éditeurs romands. Ils m'ont fait part de leurs préoccupations en la matière», explique le politicien pour justifier sont texte.

Distribution actuelle trop tardive

Dans sa motion, il dresse le constat suivant: La Poste livre les journaux de plus en plus tardivement, souvent même après 12 heures, non seulement dans les campagnes, mais aussi dans les zones urbaines. Ceci notamment en raison des mesures d'économie chez le géant jaune. «Toujours moins de facteurs travaillent et leurs tournées sont donc plus longues», explique Olivier Feller. Hic, cela amène des lecteurs à résilier leur abonnement, la distribution de leur journal en milieu ou en fin de journée étant considérée comme trop tardive.

Le conseiller national rappelle que La Poste est capable de distribuer les journaux au plus tard entre 7h30 et 8h le matin. Elle dispose de deux sociétés pour cela, Presto Presse-Vertriebs-AG et Epsilon SA. Mais cela engendre un surcoût estimé de 10 à 20% qui n'est à l'heure actuelle pas supportable pour les éditeurs. «Cela les obligerait au final à renchérir les abonnements.»

Une solution simple et ciblée

Olivier Feller propose donc que La Poste ou alors la Confédération prenne en charge ce surcoût qui représenterait quelques millions, selon lui. «C'est une solution simple, ciblée, un geste facile à mettre en oeuvre et qui ne remet pas en cause l'indépendance journalistique de la presse», estime-t-il.

Pense-t-il pouvoir obtenir le feu vert du Parlement? «Bon nombre de conseillers nationaux sont favorables à la diversité de la presse, même si certains estiment que l'Etat n'a pas à agir dans ce domaine. Mais je pense qu'une majorité est possible».

Quant à une aide directe de la Confédération à la presse, Olivier Feller se montre très prudent. «Je préfère avancer pas à pas, avec une mesure concrète, utile, et qui est une aide mesurée», note-t-il. «Mais je n'ai pas le monopole des idées et ce serait bien si d'autres proposaient aussi des solutions.»