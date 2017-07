Faux voiturier condamné pour escroquerie à Genève

On le devine débrouillard et charmeur. Devant le juge du Tribunal de police, le trentenaire d’origine portugaise se présente dans un veston gris cintré et ponctue chacune de ses prises de parole par un «Monsieur le président» plein de déférence. A la pause déjeuner, menottes au poignet, il lance même un jovial «bon appétit à tous».

Le prévenu ne ressemble pas à un quelqu’un qui sort de quatre mois de prison. C’est qu’on ne lui reproche pas seulement d’avoir créé et exploité une société de gardiennage de voitures non inscrite au Registre du commerce. Le jeune homme est aussi accusé d’avoir fracassé un verre à la figure d’un client d’une une boîte de nuit genevoise.

Les faits s’étalent sur une année, entre juin 2015 et mai 2016. «Je sortais de deux ans difficiles, je ne trouvais pas de place de travail qui me convenait et ma famille était dans une situation critique», raconte le prévenu. Son père ayant exercé comme voiturier, il décide de créer son propre service et de mettre ses parents à contribution. Il vit à côté de l’aéroport; la clientèle est juste là. Grâce à ses connaissances en informatique, il crée son site Internet, fait sa promotion sur les réseaux sociaux et distribue des flyers. Il n’a pas enregistré formellement sa société, mais propose de garder les voitures des voyageurs durant leur séjour à l’étranger. Il assure disposer d’un parking couvert et surveillé à bon prix.

«Vous utilisiez le dernier ticket de parking pour sortir une voiture parquée depuis plusieurs jours. La combine est connue»

Le premier contrat est signé en juin 2015. Les débuts sont calmes, mais les fêtes de fin d’années vont lui apporter quelques dizaines de clients. Reste à trouver où parquer les dizaines de voitures qu’on lui confie. Dans la rue en bas de chez lui, il y a une zone bleue bien pratique. Jusqu’à 12 véhicules seront laissés là, sur la voie publique. «C’était uniquement de façon provisoire», assure-t-il à la barre. Le reste du temps, il fait tourner les véhicules dont il a la charge dans les parkings des hôtels qui enserrent l’aéroport. L’un des établissements est au nombre des parties plaignantes. Son décompte fait état de 51 jours (à 40 francs la journée) non payés. «Vous utilisiez le dernier ticket de parking pour sortir une voiture parquée depuis plusieurs jours. La combine est connue», lui dit le président. Il jure que non, mais se perd dans des explications confuses.

Si les montants engagés ne sont finalement pas excessifs — entre 1000 et 10 000 francs au total selon l’acte d’accusation — le dossier du prévenu s’alourdit une nuit du mois de mai dans une discothèque. Lui dément, mais ils sont nombreux à l’avoir vu exploser un verre à la figure d’un homme profondément marqué au visage aujourd’hui encore. En parallèle, le faux valet de parking a gravement violé les règles de la circulation routière, a conduit en dépit d’un retrait de permis définitif et n’a pas respecté les mesures probatoires. D’où son incarcération avant ce procès. Son avocate, Me Lida Lavi, a eu beau plaider «qu’il n’est pas un escroc, mais a eu une mauvaise gestion de sa société par manque d’expérience», le Tribunal de police l’a condamné à un an de prison avec sursis pour escroquerie, obtention frauduleuse d’une prestation et lésions corporelles graves.

(24 heures)