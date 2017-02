Glissement de terrain: toujours pas de train

D'importants travaux sont nécessaires, ont indiqué jeudi les CFF. Le terrain instable doit d'abord être dégagé avant de pouvoir reconstruire un terre-plein d'une dizaine de mètres de haut.

Le trafic grandes lignes entre Zurich et Constance est interrompu entre Weinfelden et Constance. Les CFF recommandent aux voyageurs de passer par Romanshorn (TG) - Kreuzlingen (TG). Pour le trafic régional, un service de bus a été mis en place entre Weinfelden et Berg (TG). (ats/nxp)