Gothard: la ponctualité des trains laisse à désirer

Les problèmes de ponctualité des trains sur l'axe du Gothard incitent les CFF et la société exploitante du réseau ferroviaire italien RFI à renforcer leur collaboration. La mise en service du tunnel de base a permis d'améliorer la situation, se félicitent tout de même les deux partenaires.

Collaboration renforcée

Le taux de convois voyageurs respectant l'horaire est passé de 81 à 87,5% sur l'axe Nord-Sud depuis le 11 décembre, date de la mise en service du plus long tunnel ferroviaire au monde. Pour continuer dans cette voie, les CFF et la RFI collaborent de plus en plus étroitement, ont annoncé les deux entreprises aux médias réunis vendredi à Arth-Goldau (SZ).

En février, l'organisation de défense des intérêts des usagers Pro Bahn déplorait encore que de nombreux voyageurs avaient loupé leur correspondance à Arth-Goldau, alors que le tunnel de base était déjà en service.

Hausse de 30% de la demande

Depuis le 11 décembre, le nombre de voyageurs prenant l'Intercity (IC) ou l'Eurocity (EC) sur l'axe du Gothard a augmenté de 30%, indiquent les CFF. Rien que durant le week-end pascal, ils étaient 46'000.

Forte de ce succès, la compagnie ferroviaire prévoit une liaison supplémentaire entre Bâle et le Tessin via Lucerne en matinée. Les pendulaires tessinois se rendant en Suisse alémanique le dimanche soir disposeront eux aussi de trains supplémentaires. Autre élément réjouissant en perspective, l'ouverture de la nouvelle ligne Arcisate (I) - Stabio (TI) en décembre permettra de mieux relier la Suisse à l'aéroport de Milan-Malpensa.

Seul 1% des trains déviés

Sur les 17'730 IC, EC et trains marchandises circulant sur l'axe du Gothard depuis la mise en service du tunnel de base, 99% ont bel et bien traversé le nouvel ouvrage de 57 km de long. Seuls 35 trains voyageurs et sept trains marchandises ont dû emprunter la ligne panoramique en raison de pannes dans le tunnel de base.

Actuellement, 170 convois marchandises traversent le nouveau tunnel tous les jours. Cela représente un taux de desserte de 67%. Leur nombre pourra passer à 260 dès l'ouverture du tunnel de base du Ceneri et du corridor d'un profil de 4 mètres, fin 2020. Les trains marchandises s'allongeront du même coup jusqu'à 750 mètres. (ats/nxp)