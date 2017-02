Hausse des mouvements aériens à Payerne

La fermeture de Sion à fin 2017 a des répercussions sur les aérodromes de Payerne (VD), Meiringen (BE) et Emmen, a annoncé le divisionnaire Bernhard Müller, remplaçant du commandant des Forces aériennes, vendredi lors d'une conférence de presse à Emmen.

Les Forces aériennes comptabilisent 22'000 mouvements aériens par année, soit 11'000 vols. Avec la fermeture de Sion, 5000 mouvements aériens supplémentaires seront effectués à Emmen et Meiringen et 11'000 de plus à Payerne.

Deux à trois vols de plus par jour

Pour Emmen, cela représente 20% de mouvements aériens en plus (ou 500 vols) par rapport à 2016, a précisé Bernhard Müller. Ce qui signifie deux à trois vols supplémentaires par jour de Tiger F-5.

Le nouveau régime pour l'aérodrome d'Emmen s'appliquera entre 2018 et 2021. Après, tout dépend des réformes entreprises, a souligné le divisionnaire.

Bernhard Müller n'a fait aucune promesse au gouvernement lucernois qui demande que l'augmentation du nombre de mouvements aériens à Emmen s'accompagne de la création de nouveaux emplois dans la région. Il n'est pas opportun de faire des promesses à des régions alors que le Département fédéral de la défense devra supprimer 300 emplois à la demande du Conseil fédéral, a-t-il ajouté. (ats/nxp)