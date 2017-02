Il se bat en justice pour garder ses moutons

Enrico D’Ippolito est éleveur de moutons depuis 2008, à Satigny, dans le canton de Genève. Son troupeau, une centaine de bêtes, y broute dans les pâturages, ainsi que dans ceux de Meyrin et dans l’enceinte du CERN située côté France. Bucolique. Mais les ennuis ne tardent pas à arriver. Des chiens de promeneurs courent de temps en temps après ses brebis porteuses. Cela provoque un gros stress pour les bêtes, des avortements et un manque à gagner pour l’éleveur. «J’ai déposé des plaintes contre des propriétaires de chiens mais rien ne bouge. Au contraire, de victime, je me retrouve aujourd’hui coupable aux yeux des autorités.» Tout cela parce que ses protégés ont franchi récemment la frontière sans respecter la loi…

La mort d’animaux

En avril dernier, à la suite d’une nouvelle «attaque» de chien, le berger rencontre des représentants de la gendarmerie, de la police municipale, des gardes-faune et du service vétérinaire. La réunion, qui devait aboutir sur des solutions, tourne au vinaigre. Ou même «à l’acide», dit-il. Contre toute attente, on le prie de vacciner une partie de son troupeau, qui broute dans une surface close sur le territoire français du CERN. Le but? Prévenir la maladie de la langue bleue, qui n’existe que de l’autre côté de la frontière.

Enrico D’Ippolito accepte mais se demande «si ce vaccin est compatible avec l’absence de vermifugation préalable des bêtes». Pour lui, ce traitement contre les vers permettrait à l’animal de renforcer ses défenses immunitaires, mises à mal justement par le vaccin. «La vétérinaire du Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) m’a assuré qu’il n’y avait pas de problème. Pourtant, dès les premiers vaccins, une dizaine d’animaux meurent. D’autres présentent un déficit d’appétit. Deux béliers perdent la moitié de leur poids.» Le berger, convaincu qu’il y a un lien avec la vaccination, décide de l’interrompre. «J’ai alerté le SCAV et fait analyser une bête en France pour être sûr qu’elle n’avait pas la langue bleue.»

Quelques mois plus tard, le berger dénonce même la vétérinaire à la Commission de surveillance des professions de la santé, qui ouvre une procédure. Le 1er décembre, Enrico D’Ippolito ramène à Satigny les 76 moutons qui ont brouté de l’autre côté de la frontière. Or, selon le SCAV, les conditions de retour d’estivage n’ont pas été respectées: les animaux n’ont pas été correctement vaccinés, ni testés. Le 19 décembre, le service cantonal inflige un avertissement à l’éleveur. Il ordonne aussi le séquestre d’une partie du troupeau, l’examen des bêtes et demande que ne soient livrés à l’abattoir que des animaux sains. Pour lever le séquestre, l’homme n’a pas le choix: il doit démontrer un résultat négatif de l’ensemble de ses ovins.

Mélange de bêtes

Et ce n’est pas tout: un nouveau couperet tombe au début du mois de janvier. Le SCAV constate en effet que les animaux restés sur sol genevois sont entrés en contact avec au moins un mouton qui avait, lui, passé la frontière. Et le SCAV de préciser: «Le vétérinaire, chargé du contrôle intervenu le 21 décembre, n’a été autorisé par Enrico D’Ippolito à effectuer une prise de sang que sur deux des 28 brebis présentes lors de cette visite.» Insuffisant aux yeux du service, qui menace de dénoncer l’éleveur au Ministère public. Enrico D’Ippolito assure aujourd’hui qu’aucune de ses bêtes n’est malade. Il brandit des analyses effectuées le 10 janvier: «J’avais des raisons d’interrompre la vaccination en 2016 compte tenu de l’effet négatif sur la santé des brebis. Mais le SCAV veut me faire payer le fait que j’ai dénoncé la vétérinaire.»

