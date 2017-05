Ils défendent une Moutier dans le canton de Berne

Six partis politiques bernois ont décidé de renforcer leur soutien à un maintien de la commune de Moutier dans le canton de Berne. Ils ont constitué un comité dans la partie alémanique du canton, à l'initiative de l'association BERNbilingue.

Le comité, appelé «Moutier, mir hei di gärn/Moutier, tu fais partie de la famille», a pour but de «battre en brèche le sentiment selon lequel le sort de Moutier est indifférent pour le canton de Berne», expliquent vendredi les initiateurs du projet dans un communiqué.

Selon eux, la composante francophone est indispensable pour la diversité et l'ouverture du canton et en fait un médiateur crédible entre Romands et Alémaniques au plan fédéral, poursuit le texte.

Six partis unissent leurs forces

Le comité est dirigé par six coprésidents: le conseiller aux Etats PBD Werner Luginbühl, la conseillère nationale PLR Christa Markwalder, le président de l'UDC Albert Rösti, la conseillère nationale PEV Marianne Streiff, le conseiller aux Etats PS Hans Stöckli et le maire de Berne Alec von Graffenried (Verts).

Les citoyens de Moutier doivent décider le 18 juin s'ils veulent rester dans le canton de Berne ou rejoindre celui du Jura. (ats/nxp)