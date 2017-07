In-N-Out Burger fait sensation à Zurich

Il est à peine 11 h et Ann a déjà terminé son repas de midi. Ce n’est pas que cette étudiante mourait de faim, elle voulait simplement ne pas rater son tour. Mardi, à Zurich, elle était la première cliente du pop-up store de la chaîne californienne de burgers In-N-Out. L’événement a attiré des centaines de personnes dans le quartier excentré d’Oerlikon, si bien que beaucoup sont restées sur leur faim. A 11 h 30, moins de deux heures après l’ouverture, le nombre limité de commandes – environ 250 – était atteint. Certains ont fait la queue plus de deux heures, sous les gouttes de pluie, avant de franchir le seuil du restaurant éphémère et d’être accueillis par un «How you guys doing?» d’Eric, l’hôte de la journée.

Le puissant outil marketing qu’est un pop-up store et l’engouement des Suisses pour les burgers n’expliquent pas à eux seuls ce succès. In-N-Out a beau ne compter que 324 restaurants , tous situés sur la côte ouest américaine, elle jouit d’une véritable base mondiale de fans. Fondée en 1948 par une famille de chrétiens dévoués – ce qui explique les numéros de passages bibliques inscrits sur les emballages – cette chaîne de fast-food en mains privées a misé bien avant les autres sur la tendance du «frais» et «local»: la viande de bœuf n’est pas surgelée, tout comme les frites. Comparativement aux burgers haut de gamme, au succès croissant en Suisse et ailleurs, les recettes restent simples et les prix bas.

Outre-Atlantique, le burger In-N-Out est régulièrement cité comme l’un des préférés du pays. En dehors de ses frontières, la chaîne a aussi réussi à se faire un nom, comme le montre l’enthousiasme suscité l’an dernier par ses pop-up de Sydney ou Taipei. A Londres, ses sandwichs ont été dévalisés en une heure. Cela n’a guère pris plus de temps à Zurich, où la société se rendait pour la deuxième fois.

Une chaîne pas pressée

C’est avec des photos postées par des blogueuses sur Instagram qu’Ann a découvert l’existence du fast-food. Verdict après sa première expérience à Oerlikon? «C’est le meilleur burger que j’ai jamais mangé!» Consultant d’une trentaine d’années, Christian juge, lui, la qualité «vraiment bonne». La fausse note vient de Claire, employée dans une assurance. «C’est censé être le meilleur burger du monde, mais il est tout à fait lambda. L’équipe de communication d’In-N-Out a bien réussi son coup.»

Le bilan de la journée reste largement satisfaisant aux yeux d’Eric, l’hôte du jour. De quoi encourager l’entreprise familiale à revenir ou à lancer un restaurant éphémère romand? Voire même à s’implanter de manière plus permanente? Contactée, la société ne répond pas. Par le passé, elle a déjà refroidi les attentes de ceux qui espèrent la voir s’étendre au-delà de son fief de la côte ouest: il n’y a pas de projets immédiats, mais le succès des pop-up aidera à la prise de décisions futures, dit en substance In-N-Out.

La chaîne ne semble pas pressée et sa stratégie de développement fait figure d’ovni dans le secteur du fast-food. Pour garantir que la viande soit fraîche, ses filiales ne peuvent pas se trouver à plus d’un jour de livraison du centre de production. C’est l’un des principaux défis auxquels elle ferait face à l’étranger. L’entreprise familiale refuse aussi de faire appel à des franchisés, contrairement à nombre de ses concurrents. Enfin, une expansion nécessiterait un important besoin en capital, mais la firme exclut de faire un emprunt – elle n’a pas de dettes – ou d’entrer en Bourse.

Héritière milliardaire

Si In-N-Out croît si lentement, c’est aussi parce qu’elle sait que sa rareté nourrit les attentes et son statut d’entreprise «culte», commente John Gordon, de Pacific Management Consulting Group, spécialisé dans la restauration rapide. La société, qui ne dévoile aucun chiffre, vaudrait 1,3 milliard de dollars. Le volume moyen de ventes par filiale serait, lui, de 2,5 à 3 millions de dollars , contre 2,4 millions pour McDonald’s, estime John Gordon. De quoi faire la fortune de Lysne Snyder, petite-fille et seule héritière des fondateurs, Harry et Esther. A 35 ans, la propriétaire d'In-N-Out est l’une des plus jeunes milliardaires des Etats-Unis.

(24 heures)