Intégrer les citadins pour dynamiser la montagne

Depuis l’acceptation de l’initiative Weber, l’évocation du terme «résidence secondaire» suffit à donner de l’urticaire à une bonne partie des gens qui vivent à plus de 1000 mètres d’altitude. La décision de limiter les constructions a été vécue dans les régions de montagne comme un frein au développement. Une étude prend le pari inverse. Elle estime que les 350 000 à 400 000 logements existants qui parcourent les Alpes et l’arc jurassien sont une chance pour la croissance. Et ce n’est pas un écolo en Birkenstock qui l’affirme, mais le très libéral laboratoire d’idées Avenir Suisse.

Le think tank s’est intéressé aux perspectives de développement de ces régions. A côté de propositions coup-de-poing comme la fin du protectionnisme sur les produits agricoles ou les critiques sur l’arrosoir à subventions, le discours sur les résidences secondaires surprend. «Des modèles de location novateurs, comme Airbnb, permettent un tourisme durable en utilisant des objets qui sont déjà à disposition.»

Le secteur de la construction durement frappé par la Lex Weber n’est pas oublié. «La rénovation d’objets plus anciens devrait garantir la création de valeur ajoutée dans ce secteur.»

Communauté d’intérêt

Avenir Suisse va même plus loin. Il propose d’intégrer les propriétaires de résidences secondaires pour dynamiser ces régions. «Il faut utiliser leur connaissance et leur engagement. Les communes doivent mieux les intégrer, par exemple, en leur octroyant des droits de codécisions.»

Ce dernier point interpelle Thomas Egger, directeur du Groupement suisse pour les régions de montagne. «L’idée de considérer ces gens comme un potentiel pour dynamiser la région est intéressante. Pour le reste, l’étude n’apporte pas de réelles nouveautés.»

Les populations locales sont-elles prêtes à intégrer ces «citadins» dans les processus de décision? «Ce dialogue existe déjà dans certaines communes. Sur la question des taxes sur les résidences secondaires, les autorités ont cherché à négocier avec les propriétaires. Des associations ou des communautés d’intérêt ont été créées. Il faut poursuivre cette approche.»

«J’ai dû mal à imaginer un propriétaire s’engager pour le développement de la station dans laquelle il a sa résidence secondaire»

Yannick Buttet (PDC/VS) est beaucoup plus sceptique. «L’initiative Weber a eu de tels effets négatifs pour nos régions que toutes les pistes doivent être analysées. Mais j’ai dû mal à imaginer un propriétaire s’engager pour le développement de la station dans laquelle il a sa résidence secondaire. Son but, c’est d’avoir le moins de monde possible. Avec une patinoire, un bon restaurant et un peu de culture, il est content. La vision libérale est égoïste et ne correspond pas à un engagement pour la collectivité.»

Et le Valaisan de rappeler que plusieurs de ces propriétaires ont voté pour l’initiative combattue âprement par les régions de montagne. «Ça revient à dire, voilà le pansement qu’on vous propose de mettre sur la blessure qu’on vient de vous faire.»

Copié-collé

A la lecture de cette étude, Adèle Thorens (Verts/VD), elle, boit du petit-lait. «C’est quasi un copié-collé de plusieurs de nos propositions lors du débat sur la Lex Weber. Il manque cependant un aspect important: le potentiel économique de ces régions en lien avec la stratégie énergétique, que ce soit dans la rénovation des bâtiments ou le photovoltaïque.» Mais ce qui réjouit surtout l’élue écologiste, c’est qu’un laboratoire d’idées libéral soit d’accord avec la vision des Verts. «J’espère que cela fera avancer ces idées du côté de la droite.»

Selon elle, cette étude pourrait constituer un tournant. «Jusqu’ici la démarche de certains acteurs des régions de montagne était d’imaginer comment contourner la loi pour continuer à construire. Il faut désormais qu’ils se projettent dans l’avenir en s’interrogeant sur les opportunités qu’offre ce changement de paradigme.»

Il y a toutefois un point amusant sur lequel Adèle Thorens et Yannick Buttet se rejoignent: cette étude ressemble à un argumentaire de Franz Weber. Face à cette comparaison, le directeur d’Avenir Suisse, Peter Grünenfelder, manque de s’étrangler. «L’initiative Weber est un instrument dirigiste. Notre étude parle de mesures volontaires et libérales.»

«Faire davantage participer les propriétaires de résidences secondaires»

Comment donner un nouveau souffle aux régions de montagne, économiquement sous pression? C'est la question à laquelle Avenir Suisse tente de répondre dans une étude publiée ce mardi. Parmi les pistes envisagées figure une meilleure valorisation des résidences secondaires. La numérisation est aussi mise en avant. Elle offrirait de nouvelles perspectives de développement. Pour le reste, le think tank ne déroge pas à sa nature en misant sur des solutions très libérales. Pas de quoi enthousiasmer Thomas Egger, directeur du Groupement pour les régions de montagne. Interview.

Comment réagissez-vous aux solutions proposées par Avenir Suisse? Il n’y a rien de vraiment nouveau. Cette étude est intéressante, car elle représente un bon état des lieux. C’est un bon résumé des différentes pistes qui sont actuellement discutées. Ce qui me gêne par contre, c’est l’approche. Certes, l’économie joue un rôle important, mais on ne peut pas se contenter d’une politique libérale. Les régions de montagne ont aussi besoin d’investissements publics pour les infrastructures, qu’elles soient routières, ferroviaires ou digitales. D’ailleurs, sur ce dernier point, Avenir Suisse se contredit. On ne peut pas à la fois affirmer qu’il faut miser sur la numérisation et critiquer les montants investis pour les infrastructures. La fibre optique, c’est aussi une infrastructure.

Il n’y a donc aucune piste intéressante dans cette étude? Ce qui ressort, selon moi, c’est l’idée de faire davantage participer les propriétaires de résidences secondaires. Cette étude montre qu’on doit les voir comme un potentiel pour dynamiser la région.

Les populations locales sont-elles prêtes à entendre les propriétaires de résidence secondaire? C’est un processus qui a déjà commencé déjà dans quelques communes. Là où ce dialogue a débuté, c’est surtout dans les communes qui ont voulu introduire des taxes sur les résidences secondaires. L’erreur a été d’intervenir sans instaurer de dialogue avec les propriétaires. Désormais, ce processus a changé, et on mise sur la négociation. Des associations ou des communautés d’intérêt des propriétaires de résidence secondaire se sont créées. Cette approche doit être poursuivie ailleurs.

La numérisation est mise en avant pour valoriser les résidences secondaires. Airbnb, c’est la meilleure solution pour transformer les lits froids? Là aussi, il n’y a rien de nouveau. Ça fait une trentaine d’années qu’on essaie de transformer les lits froids en lits chauds. Il y a différentes pistes pour y arriver. Pour dynamiser ce secteur, certaines communes ont créé leur propre site Internet, ou leur propre association immobilière. Des approches ont fonctionné, d’autres pas. Nous, on propose à nos partenaires d’utiliser le potentiel offert par la digitalisation. Il y a Airbnb, mais aussi d’autres plates-formes comme booking.com.

L’étude voit les résidences secondaires comme une chance, aussi pour la construction avec les possibilités de rénover. Franz Weber avait-il donc raison? On ne peut pas dire ça. On a perdu la votation du 11 mars 2012 et on essaie maintenant de tirer le meilleur d’une situation qui reste grave. Parmi les opportunités, figure la revitalisation des centres. Il y a là un potentiel pour des transformations et des rénovations, avec à la clef la possibilité de redynamiser le cœur des villages de montagne. Nous sommes soulagés que ce point ait été intégré dans la législation sur les résidences secondaires. (24 heures)