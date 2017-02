Jacqueline Badran, l’arme fatale du PS sur la RIE III

Une voix rauque de fumeuse de cigarettes, un physique imposant et un sens de la repartie incroyable. Inconnue en Suisse romande, la conseillère nationale Jacqueline Badran est devenue une arme politique fatale en Suisse alémanique. La presse la porte aux nues et lui attribue une part de la victoire de la gauche sur la RIE III.

Alors que les partisans de la réforme se trituraient les méninges pour justifier cette «loi complexe», la brune quinquagénaire a martelé deux slogans simples. Un, que les gens en avaient assez des cadeaux fiscaux à répétition aux entreprises et aux actionnaires sur le dos de la classe moyenne. Deux, que l’UDC ne pouvait pas vouloir limiter l’immigration et en même temps pratiquer du dumping fiscal pour attirer des sièges étrangers en Suisse. Boum!

Loin du prêchi-prêcha bien-pensant d’une certaine gauche, Badran adore le verbe tranchant. Elle possède deux qualités conjointes qu’on retrouve rarement chez une femme politique suisse: le goût d’en découdre avec l’adversaire politique et un plaisir authentique à envoyer la sauce. Son sens de la repartie fait merveille dans les talk-shows où elle est souvent invitée.

«Depuis quand la classe moyenne vit-elle grâce aux revenus des dividendes?»

Un exemple? Le 12 février dernier, après la victoire sur la RIE III, elle est opposée sur le plateau de la TV alémanique à Hans-Ulrich Bigler, le teigneux directeur de l’USAM. C’est lui qui avait mené la campagne contre la redevance SSR avec l’affiche d’un piège à souris Billag qui écrase une main aux doigts sanguinolents. Le voilà sur la RIE III qui se plaint de la proposition du PS d’augmenter l’imposition des dividendes. Il s’alarme car «cela va prétériter la classe moyenne». La réponse de Badran fuse: «Depuis quand la classe moyenne vit-elle grâce aux revenus des dividendes? Tu vis dans quel monde?» Boum. Bigler vient d’exploser en vol.

Du côté du lobby des entreprises, on n’aime d’ailleurs pas trop se frotter à Jacqueline Badran. Il faut dire qu’elle ne fait pas partie des cibles faciles, style «camarades» qui s’épanouissent toute leur vie dans la fonction publique.

Badran, elle, ne dépend pas de l’Etat. Elle a monté sa propre boîte d’informatique, Zeix, qui compte désormais près d’une trentaine d’employés. Du coup, quand elle tape sur les entreprises et les actionnaires, on ne peut pas la disqualifier en la traitant de gauchiste bobo et rêveuse. Biologiste de formation, la dame possède également une licence d’économie de l’Université de Saint-Gall.

Non conventionnelle, fumeuse invétérée, joueuse de bridge, la cheffe d’entreprise zurichoise peut aussi mener le combat politique contre son propre camp si nécessaire. Quand Simonetta Sommaruga s’est avisée d’adoucir la Lex Koller, qui restreint la vente de biens immobiliers aux étrangers, elle est montée sur ses grands chevaux. Elle a convaincu la droite et la gauche d’y renoncer pour ne pas ouvrir la porte aux spéculateurs. Le projet a été enterré.

Elle trouve aussi que le PS fait fausse route en sacralisant la libre circulation des personnes. «A quoi servent les mesures d’accompagnement pour un informaticien qui gagne 7000 francs quand un Portugais fait le même job pour 4000 francs? Le dumping salarial est devenu une réalité pour la classe moyenne», lâche-t-elle au Schweiz am Sonntag. Elle plaide donc pour une limitation de l’immigration.

A gauche, ce genre de déclarations est plutôt risqué. Mais contre le danger, la conseillère nationale est vaccinée. Elle a réchappé miraculeusement au crash de Crossair à Bassersdorf près de Zurich en 2001. Elle avait changé de place dans l’avion avant le décollage. Après le crash, elle est sortie par ses propres moyens de la carlingue alors que 24 personnes ont péri. Quand on a vécu cela, ce ne sont pas les petites piques politiques qui vous empêchent de dormir. (24 heures)