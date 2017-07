Jacques Bourgeois peut-il être le candidat surprise?

Jacques Bourgeois peut-il surgir à la dernière minute et s’emparer de la place romande à disposition sur le ticket PLR? Personne n’en parle, mais lui y réfléchit. Et sérieusement. A première vue, le scénario paraît un peu tiré par les cheveux, mais il n’est pas totalement improbable. Le conseiller national a même quelques raisons de tenter le coup.

«Si je décide de me lancer dans la course, ce n’est pas pour être un alibi, mais pour livrer bataille, explique le Fribourgeois. Je dois encore peser le pour et le contre d’une candidature. Evaluer mes chances au sein du groupe PLR et de l’Assemblée fédérale. J’ai jusqu’au 9 août pour communiquer ma décision à ma section.»

Homme de dossiers, homme de réseau aussi; Jacques Bourgeois est un politicien influent à Berne. En tant que directeur de l’Union suisse des paysans (USP), il a des relais dans tous les partis. Et il est à la tête du lobby réputé le plus puissant du parlement, celui des agriculteurs.

«Il y a 246 élus sous la Coupole, mais une dizaine seulement a la compétence pour accéder à la fonction. Jacques Bourgeois est l’un de ceux-là, rapporte un de ses camarades PLR. Il est talentueux, autant apprécié que redouté.» Et de rappeler ses victoires sur les dossiers agricoles et énergétiques. Le moment est-il opportun? «Ça, c’est une autre question.»

La situation actuelle joue en effet contre le directeur de l’USP. Une majorité semble se dessiner pour le retour d’un italophone. La seule alternative crédible serait pour beaucoup la candidature d’une femme. Et ce n’est pas tout. Jacques Bourgeois tire avec lui deux autres boulets. Avec Alain Berset, Fribourg a déjà un conseiller fédéral. Quant aux paysans, ils sont largement représentés avec Guy Parmelin, ancien vigneron, et Ueli Maurer, fils d’agriculteur.

«Ce n’est pas rédhibitoire, rétorque Jacques Bourgeois. On cherche une personnalité à même de rassembler. Chaque candidat à sa chance.» Ne craint-il pas de jouer les porteurs d’eau face à Ignazio Cassis? «J’ai vécu huit successions. Les pronostics ont souvent été déjoués. Une élection reste une élection.»

Une opportunité médiatique

Enfin, Jacques Bourgeois pourrait profiter de la présence médiatique d’une candidature pour thématiser son «bébé»: l’article sur la sécurité alimentaire soumis en votation le 24 septembre. «C’est à double tranchant, répond le principal intéressé. Avec une candidature au Conseil fédéral, j’aurais aussi moins de temps pour me consacrer à cette campagne.»

Sous la Coupole, rares sont ceux à croire en ses chances. «Il ne sera jamais sur le ticket officiel, réagit un socialiste. Avec son profil centriste, il n’est pas le genre de personnalité que les libéraux alémaniques rêvent de voir au Conseil fédéral. Il a aussi l’étiquette d’un revendicateur de subventions.»

Pour Kathy Riklin (PDC/ZH), sa voisine de pupitre, l’analyse est différente, mais pas la conclusion. «Je ne nie pas ses compétences, mais la place revient à une femme. Et si un homme devait accompagner Cassis sur le ticket, je vois plutôt Pierre Maudet.»

Certains élus rappellent aussi que le Fribourgeois a déjà été victime d’un infarctus. Jacques Bourgeois a beau être un cycliste endurant, ce gros pépin de santé pourrait aussi lui coûter des voix.

La course est-elle perdue d’avance? Pas forcément. Face au favori Cassis, il se peut que les autres prétendants possibles – Jacqueline de Quattro, Isabelle Moret ou Pierre Maudet – décident de jeter l’éponge. Comme le PLR veut proposer un double ticket, il n’aurait d’autre choix que de désigner le Fribourgeois.

Une nouvelle configuration qui fait cogiter nos intervenants. «Je n’avais pas encore pensé à un tel scénario, confesse un socialiste. S’il se produit, Jacques Bourgeois peut gagner. Entre les anti-Cassis, les élus proches du milieu agricole et tous ceux qui pourraient être intéressés à élire le moins libéral des deux candidats, il y a de quoi faire une majorité.»

L’UDC Luzi Stamm hésite. «Dans le cas d’un duel Cassis-Bourgeois, je pense que l’UDC penchera quand même pour Ignazio Cassis, répond-il finalement. Les questions agricoles sont importantes, certes, mais le positionnement européen de Jacques Bourgeois va freiner beaucoup d’élus.» Et de rappeler que le discours du Tessinois a l’avantage d’être beaucoup plus flou sur cette question.

(24 heures)