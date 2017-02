Jean-Nat Karakash, président du Conseil d’Etat neuchâtelois.

Avec Jean-Nat Karakash, tout va vite. A pleine puissance. Passer une heure dans son bureau, c’est se retrouver face à un véritable bulldozer. Son énergie est aussi souriante que conquérante. Et ne lui dites surtout pas que le canton de Neuchâtel est en crise, car le voilà qui s’arrête, vous jette un regard sévère, et enclenche la quatrième pour vous contrecarrer sans ménagement.

Elu il y a quatre ans au gouvernement neuchâtelois, à 34 ans, Jean-Nat Karakash en assume pour une année la présidence. Un job qui n’a rien de pépère lorsqu’on dirige un gros département englobant l’économie et le social, dans un canton où le chômage flambe. Mais il en faudrait plus pour décourager le ministre. «On mène des réformes avec détermination, et c’est vrai que cela génère des réactions qui peuvent être qualifiées de crise.»

Référence mondiale

Car Neuchâtel caracole dans le peloton de tête pour la création de richesses par habitant. Le canton est à la pointe en matière d’innovation et de dépôts de brevets. Il est une référence mondiale dans la haute précision. Reste que son industrie extrêmement tournée vers l’exportation vit de plein fouet les mutations de l’économie mondiale. Les salaires sont sous pression.

«L’industrie, c’est utile à la prospérité du pays. Mais il faut travailler à une meilleure répartition des richesses et faire en sorte qu’elles nous profitent davantage. Le canton doit se réinventer», analyse Jean-Nat Karakash. Une réalité qui se traduit par un programme d’économie drastique, et des choix douloureux en matière d’infrastructures publiques. Justice, police, santé: l’heure est à la concentration. La réforme hospitalière soumise au vote ce dimanche a fait ressurgir les tensions entre le Haut et le Bas du canton. Et la campagne, d’une rare violence, a poussé le gouvernement à lancer un appel au calme. «La question de l’appartenance au canton s’est cristallisée autour de ce dossier. Il ne faut pas avoir peur de mener des débats passionnés. Mais, ce qui est malsain, c’est lorsque certains ne se sentent plus appartenir à l’ensemble», analyse avec une certaine gravité le conseiller d’Etat, qui veut croire que la réforme, dictée par les faits, l’emportera.

«A la fin des années 80, la région était encore marquée par la crise horlogère et la faillite Dubied. Ce vide a laissé beaucoup de place à la jeunesse»

Inépuisable lorsqu’il explique sa vision du canton, Jean-Nat Karakash se montre plus embarrassé lorsqu’il s’agit d’évoquer le parcours express qui l’a propulsé de la présidence du PS neuchâtelois, à 23 ans, au Château du gouvernement, onze ans plus tard. Né d’un père grec d’Istanbul devenu pasteur et d’une mère suissesse, le Neuchâtelois évoque un sentiment de «redevabilité pour avoir eu la chance de grandir dans ce paradis» qu’a été pour lui le Val-de-Travers. «A la fin des années 80, la région était encore marquée par la crise horlogère et la faillite Dubied. Ce vide a laissé beaucoup de place à la jeunesse. On s’est mobilisé pour s’opposer à la fermeture d’une école, puis pour la construction du centre sportif régional.» Le socialisme? «Ça coulait de source pour mener ces combats. Et puis, avec mon enfance dorée et rayonnante, je ne pouvais que souhaiter l’égalité des chances pour tous.»

Il mène de front l’engagement politique et les études à l’EPFL. Avant de devoir faire un premier choix «douloureux» entre l’ingénierie et la politique. «Après mon master, j’aurais dû partir à l’étranger et abandonner mes engagements. Mais j’ai décidé d’aller au bout de mon mandat de député. Les choses se sont enchaînées…»

S’il vit à 100 à l’heure toute la semaine, Jean-Nat Karakash se défend d’avoir mis la politique au centre de sa vie. Ses passions? «Ma vraie vie, c’est ma famille, ma femme, mes filles. Je suis un bon vivant. J’aime rire, faire la fête avec des amis. La politique, c’est évidemment une passion, mais cela ne fait pas encore de moi ce que je suis. Et je sais que je ne vais pas en faire toute ma vie.» (24 heures)