Jürg Stahl remporte la course à ski des députés

La présidence du Conseil national n'a pas empêché Jürg Stahl de confirmer sa supériorité sur les skis. L'UDC zurichois a remporté pour la troisième fois consécutive la course des parlementaires suisses et britanniques qui se tenait pour la 61e fois à Davos (GR) samedi.

A souligner que, cette année, la meilleure femme, Andrea Gmür-Schönenberger (PDC/LU), se classe deuxième toutes catégories. Elle succède à Yvonne Gilli (Verts/SG), seulement 5e.

Alémaniques uniquement

Au total, 16 parlementaires ou ex-parlementaires suisses, tous alémaniques, et 12 de leurs homologues britanniques ont participé à ces traditionnelles joutes. Les conseillers nationaux Duri Campell (PBD/GR) et Matthias Jauslin (PLR/AG) complètent le podium chez les hommes. Chez les femmes Mme Gmür-Schönenberger est entourée de Daniela Schneeberger (PLR/BL) et Christa Markwalder (PLR/BE).

Sponsors, conjoints, journalistes et autres accompagnants ont également participé à cette rencontre amicale qui a réuni au total 61 skieurs. Les parlementaires britanniques qui viennent traditionnellement rencontrer leurs homologues suisses durant une semaine à Davos avaient cette année un sujet particulièrement d'actualité à partager, à savoir les relations de leur pays avec l'UE après le Brexit et consécutivement à l'initiative contre une immigration de masse, ont indiqué samedi les organisateurs de la rencontre. (ats/nxp)