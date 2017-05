L'Allemagne a pu identifier l'espion grâce à la Suisse

«Tout déballer»

Pour l'avocat de l'agent, le Zurichois Valentin Landmann, le SRC a complètement laissé tomber son client. «Quand on traite ainsi des gens qui ont travaillé pour la Suisse et qui ont pris sur eux des risques, il se peut qu'un jour ils réfléchissent à tout déballer», a dit l'avocat à la radio alémanique SRF.



Un agent mandaté par le SRC doit être sûr que les informations qu'il lui transmet ou au Ministère public de la Confédération n'atterrissent pas tout de suite auprès des autorités allemandes, qui lancent alors immédiatement une enquête, poursuit M. Landmman, qui s'étonne que Berlin soit à ce point informé de détails.



«Au vu du mandat d'arrêt, on peut se demander si ce ne sont pas les Allemands qui ont placé une taupe chez nous. Ou alors, mon client a été trahi», conclut-il.