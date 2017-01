L'UDF ne veut pas de la naturalisation facilitée

L'Union démocratique fédérale (UDF) recommande de voter non, le 12 février prochain, à la naturalisation facilitée des étrangers de la troisième génération, ainsi qu'au Fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération (FORTA). Elle approuve en revanche la RIE III.

«Si des étrangers de la troisième génération n'ont aujourd'hui pas de passeport suisse, c'est parce que leurs parents ne se sont pas fait naturaliser ou n'ont pas (encore) déposé de demande de naturalisation. La Suisse leur offre depuis des années des conditions facilitées», explique samedi l'UDF dans un communiqué à l'issue de son assemblée des délégués à Olten (SO).

Le parti dit également non au fonds pour les routes, mais avec un score moins net: l'objet a été refusé par 29 voix contre 24. Ce projet est «un pillage de la caisse fédérale», 650 millions de francs, c'est presque le triple de ce que le Conseil fédéral avait demandé, vilipende l'UDF. Selon le parti, le FORTA provoquerait des mesures d'économies dans d'autres domaines. La Suisse ne peut pas se le permettre. Il faudrait plutôt mieux gérer la mobilité, écrit l'UDF.

La troisième réforme de l'imposition des entreprises (RIE III) trouve en revanche grâce à ses yeux. Elle mettra les entreprises internationales et suisse au même niveau fiscal. Et le pays gardera son attrait et des emplois seront créés. (ats/nxp)