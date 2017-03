L'accord sur le climat attaqué par la droite

L'UDC n'a pas réussi à empêcher le Conseil fédéral de ratifier le traité. Mais elle pourrait limiter l'objectif retenu grâce à l'appui du PLR.

L'accord de Paris, approuvé par la communauté internationale (plus de 190 Etats) en décembre 2015, vise à poursuivre l'action pour limiter l'élévation de la température à 1,5 °C. Il oblige tous les États membres à déposer tous les 5 ans des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et à prendre des mesures.

Celles-ci seront définies dans la révision de la loi sur le CO2 que le gouvernement présentera aux Chambres d'ici la fin de l'année. La taxe sur le CO2 devrait augmenter jusqu'à 240 francs par tonne de CO2. Les exigences pour les véhicules devraient être renforcées. Les combustibles fossiles pourraient même être bannis des bâtiments si nécessaire.

La part de la réduction des gaz à effet de serre réalisée au niveau national devrait atteindre au minimum 60%, jusqu'à 40% pouvant être réalisés à l'étranger. Les recettes du Conseil fédéral sont d'ores et déjà critiquées de toutes parts. La gauche les trouve minimalistes, tandis que la droite craint pour la place économique suisse.

Fronde UDC

L'UDC, dont certains membres ont été jusqu'à remettre en cause les origines et les effets du réchauffement climatique, ne veut rien en savoir. Le parti, qui a déposé un référendum contre la stratégie énergétique 2050, a fait feu de tout bois contre l'accord de Paris.

On parle d'objectifs qui ne mangent pas de pain sans parler à ce stade des coûts et des conséquences, a dénoncé le Lucernois Felix Müri. Et d'annoncer une facture de 500 à 600 millions de francs par an.

La Confédération va se cacher derrière cet accord pour développer toute une série de taxes et de réglementations, a renchéri le St-Gallois Toni Brunner. Va-t-on empêcher les vaches suisses de roter et de péter ?, a-t-il lancé.

Pas contraignant

La proposition de non-entrée en matière de l'UDC a été refusée par 130 voix contre 60. Ne pas ratifier l'accord, c'est nier 25 ans d'engagement de la Suisse et prendre le risque de se mettre au ban de la communauté internationale, a répliqué Adèle Thorens (Verts/VD) au nom de la commission.

Et de souligner que les objectifs proposés par Berne ne sont pas contraignants. Il n'y a aucune sanction prévue. Aucune mesure précise n'est en outre prescrite. Il y a donc une grande marge de manoeuvre laissée aux Etats. Et aucun nouvel engagement financier n'est prévu, a fait valoir le Vaudoise.

Les coûts de l'inaction seront bien plus élevés, a averti Lisa Mazzone (Verts/GE), soulignant les bouleversements naturels qui attendent la Suisse et leurs répercussions. Les frais sont estimés à 20% du produit intérieur brut, a précisé la ministre de l'environnement Doris Leuthard.

Ne rien faire contre le réchauffement climatique, c'est non seulement laisser les glaciers fondre mais aussi prendre le risque de voir exploser le nombre de réfugiés climatiques, a ajouté Hans Grunder (PBD/BE).

Dispute sur l'objectif

Le débat se poursuit. A défaut de pouvoir s'attaquer à ce stade au détail de l'application de l'accord par la Suisse, les députés vont trancher l'ampleur des promesses faites par Berne au niveau international. La Suisse s'est engagée à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50% d'ici 2030 par rapport à 1990.

Cet objectif deviendra définitif au moment de la ratification de l'accord de Paris par la Suisse. La gauche juge que Berne devrait davantage s'engager et communiquer un objectif de 60% de réduction. A l'inverse, la droite, majoritaire en nombre de sièges au National, veut l'abaisser à 40%. (ats/nxp)