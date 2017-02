L'alcool dans les trains après 22h00 fait débat

L'Allemagne s'interroge sur l'interdiction ou non de la consommation d'alcool dans les trains après 22 heures. Une idée qui trouve un certain écho en Suisse, avec des conditions, comme l'explique 20 Minuten dans son édition du 28 février 2017.

Pour Bruno Zeller, responsable du département Transports publics dans le syndicat Transfair, «une interdiction de ce genre ne doit pas concerner le wagon-restaurant». Mais il est conscient du problème que posent des passagers fortement alcoolisés et parfois agressifs. «Il serait donc souhaitable que la vente ou la consommation d'alcool soit interdite à certaines heures et sur certains tronçons.»

Il songe à des lignes en Suisse romande et dans le grand Zurich. «Ce serait un soulagement pour le personnel, spécialement dans les trains de nuit ou les premiers trains du matin», explique Bruno Zeller.

L'idée d'une motion parlementaire

La conseillère nationale Maja Ingold (ZH/PEV) veut aller encore plus loin. «Plus aucun alcool ne devrait être consommé dans les trains de 22 heures à 6 heures du matin.» Beaucoup de passagers sont déjà alcoolisés durant cette tranche horaire, et si en plus ils apportent de l'alcool dans le train, cela représente une nuisance pour les autres voyageurs et le personnel, affirme-t-elle.

Maja Ingold songe donc à déposer une motion pour demander l'interdiction de l'alcool dans les trains en Suisse durant la nuit. Ce qui ne serait pas une première puisque en 2012, le conseiller national Karl Vogler (OW/PCS) avait déjà exiger en 2012 d'interdire la consommation d'alcool dans les transports publics entre 21 heures et 8 heures. A l'exception du wagon-restaurant mais le Conseil national s'y était opposé en 2014.

Il n'a pas changé d'avis sur la question. «Il faut limiter les excès nocturnes et on n'y arrivera qu'en interdisant l'alcool», estime-t-il. En outre, cela ne pourrait que renforcer le sentiment de sécurité des autres voyageurs.

De fortes oppositions

Les chances politiques d'une nouvelle motion semble toutefois limitées, à en croire le conseiller national Gregor Rutz (ZH/UDC), membre de la commission des transports et des télécommunications (CTT). «C'est absurde. Beaucoup de gens prennent justement le train pour pouvoir boire de l'alcool en toute sérénité. C'est l'objectif des transports publics.»

Une telle interdiction ne pourrait que nuire à la communauté, notamment ceux qui n'y peuvent rien si d'autres sont déjà saouls. «Il y aura toujours ce cas et on ne va pas les empêcher avec une prohibition.»

Même avis du côté du Syndicat du personnel des Transports (SEV). «Si on interdit aux gens de boire une bière dans un train, on se transforme en police d'état», souligne son porte-parole, Peter Anliker. Il ne pense pas non plus qu'une interdiction soit la panacée. «Que devons-nous faire si par exemple on a bu avant de monter dans le train...?»

Les CFF sont également opposés à une telle interdiction. «Les CFF font en sorte que tous en Suisse puissent prendre le train en toute sécurité», rappelle son porte-parole Christian Ginsig. Les incidents n'ont majoritairement rien à voir à l'alcool mais plutôt à des contrôles de billets et de personnes qui voyagent sans titre de transport valide, ajoute-t-il. (nxp)