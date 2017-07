L'ambassadeur américain se fait toujours désirer

L'ambassade des Etats-Unis en Suisse n'a plus de chef depuis le départ de Suzy LeVine, partie à la fin janvier, comme l'avait exigé Donald Trump peu avant d'entrer en fonction. Cette situation pourrait se prolonger puisque l'administration actuelle n'a toujours pas proposé de nom pour succéder à l'ambassadrice.

L'administration Trump doit encore nommer plus de 564 personnes dans la haute fonction publique. Il reviendra ensuite au Sénat les confirmer. Or pour l'heure, la Maison-Blanche n'en a effectué que 170.

Le choix d'un ambassadeur en Suisse ne fait donc pas partie des priorités. A titre d'exemple, il a fallu six mois à Donald Trump pour trouver un ambassadeur en Russie, un poste autrement plus sensible que la Suisse.

Récompense pour services rendus

«Il n'y a pour le moment aucune nomination officielle pour le poste d'ambassadeur en Suisse et au Liechtenstein», a confirmé Kim Hunziker, chargée des relations presse à l'ambassade américaine à Berne. Et d'ici à ce que le Congrès se prononce, il peut encore s'écouler plusieurs mois.

Aucun des ambassadeurs américains en Suisse n'est traditionnellement un professionnel. Ce fut le cas uniquement à deux reprises depuis 1960 et il faut remonter à 1979 pour retrouver un diplomate de carrière en Suisse.

Une nomination en Suisse est surtout une récompense pour services rendus. Suzy LeVine, une ancienne directrice chez Microsoft à Seattle avait ainsi récolté plus de 1,3 million de dollars pour les campagnes du président Obama depuis 2007, comme l'avait révélé le New York Times.

Un peu plus d'un an

La vacance actuelle à l'ambassade va surtout dépasser la moyenne de celles observées ces dernières années. Ce qui n'empêche pas le personnel de prendre la situation avec philosophie. «Chaque président a son propre agenda pour la nomination d'ambassadeurs et il n'existe aucune limite pour les périodes de transition. Durant cette dernière décennie, la latence observée entre deux ambassadeurs a été de sept mois», a précisé Kim Hunziker.

La durée varie souvent entre chaque nomination, a-t-elle ajouté. «Toutefois, la période entre le départ de Donald Beyer et l'arrivée de Suzy LeVine a duré un peu plus d'un an.» Le premier avait en effet quitté son poste à la fin mai 2013 et l'ambassadrice était entrée en fonction au début juin 2014. L'administration Trump a donc de la marge pour faire mieux encore. (nxp)