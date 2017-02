L'ancien chef des finances de la ville fait recours

L'ancien chef des finances de la ville de Zoug Ivo Romer fait recours contre sa condamnation à quatre ans et demi de prison. Le 7 février, le tribunal pénal du canton de Zoug l'a reconnu coupable d'abus de confiance et de gestion déloyale.

Ivo Romer a décidé de faire recours et de porter l'affaire devant le tribunal cantonal, a appris mardi l'ats auprès du tribunal pénal.

Le tribunal pénal a reconnu Ivo Romer, ancien responsable d'une fiduciaire, coupable d'avoir détourné près de sept millions de francs d'une nonagénaire dont il gérait la fortune. Lorsque la femme est décédée en 2011, à l'âge de 96 ans, il ne restait plus que 15'000 francs sur son compte bancaire.

Le procureur avait requis six ans et dix mois de prison. La défense avait affirmé qu'Ivo Romer n'avait en aucun cas détourné l'argent de la nonagénaire et que la vieille dame avait autorisé toutes les transactions opérées, car elle ne voulait rien laisser à ses héritiers. (ats/nxp)