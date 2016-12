L’enneigeur, ami canon des stations pour Noël

Cette année, ce n’est pas la fête aux flocons dans les Alpes. En tout cas, pas grâce à des nuages récents. Certes, les skieurs ont pu sortir leurs lattes dès novembre. Mais depuis plus d’un mois, il n’y a plus eu de précipitation notable, le fœhn s’est installé et la neige se fait attendre… MeteoSuisse n’en annonce pas plus de 20 centimètres au Säntis (2500 mètres). Les régions plus au sud s’en sortent mieux, avec plus d’un mètre au-dessus de Saas Fee (à 2600 mètres) ou 80 centimètres dans le haut du Val Maggia (TI). En Valais, les stations doivent leur salut aux canons. A quelques jours de Noël, elles insistent: on peut skier! Promotion Valais l’a annoncé hier, près de 2000 kilomètres de pistes sont ouverts – et plus des deux tiers des domaines. «Nous craignons que les gens pensent que nous n’avons pas de neige», explique Eric Balet, directeur général de Téléverbier SA. Quelles sont les installations ouvertes? Tout dépend de l’altitude et de l’orientation du domaine, qu’il vaut mieux confirmer auprès de la station*.

François Fournier, directeur de NV (pour Nendaz et Veysonnaz) Remontées mécaniques, annonce par exemple que tout son domaine est ouvert, avec les liaisons aux Quatre Vallées. Sans faire de liste exhaustive, Anzère prévoit d’ouvrir 80% des installations et 50% des pistes. Crans-Montana et son orientation plein soleil devraient proposer quelque 40% du domaine. Verbier, 30 installations sur 36 dès samedi. Profitant de leur orientation est, Grimentz et Zinal en ouvriront 19 sur 21. Côté vaudois, on tire la langue. A Villars, une dizaine de pistes sont ouvertes au centre de Bretaye (entre 1800 et 2100 mètres) et aux Diablerets, on skie uniquement sur le glacier (hormis les zones débutants, comme à Gryon).

«Les stations situées entre 2000 et 3000 mètres ont pu fabriquer de la neige, mais en dessous, c’est difficile, résume Pierre Besson, directeur de Télé Villars-Gryon-Diablerets. Nous avons arrêté mardi soir à 21 heures.» Le souci? Si la neige artificielle supporte bien la douceur quand elle est sur la piste, c’est une autre paire de manches pour la produire: le thermomètre doit être suffisamment bas. Or ces dernières semaines, avec l’inversion des températures, cela n’a pas été évident de trouver ces «fenêtres de froid». Sans oublier qu’il faut du temps: pour construire une piste à Veysonnaz ou à Nendaz avec des enneigeurs dernier cri, 75 heures à -5 degrés sont nécessaires.

Et puis, il y a l’eau. Plus précisément son débit. S’il était augmenté, Anzère pourrait, par exemple, réduire par cinq le temps nécessaire à la production de neige. Dans la même logique, une retenue est prévue dès l’an prochain à Champéry. Du côté de Nendaz, 8 millions de francs viennent d’être investis pour étendre de 8 km le réseau d’enneigement artificiel. «Sans neige de culture, nous serions tous au chômage, il faut bien qu’on gagne notre vie», commente Pascal Bergero, directeur de Télé Champéry-Les Crosets. Certes, ces flocons nécessitent un investissement. Mais les stations n’hésitent pas. «Noël, c’est 20% de notre chiffre d’affaires», résume Sébastien Travelletti, président du conseil d’administration de Télé Anzère.

A Verbier, six à huit personnes travaillent sur l’enneigement mécanique durant deux mois. Mais sur cette question, toutes les stations ne sont pas égales et à l’heure d’emballer les cadeaux, certaines annoncent des rabais pour compenser le fait que certaines pistes ne sont pas ouvertes. A Crans-Montana, la baisse était de 30% ces derniers jours. A Villars, elle est de 35% actuellement, 25% dès samedi. Moins 10%, également, aux Portes du Soleil, alors qu’Anzère offre une remise de 15% sur le forfait six jours.

Reste à savoir si le ciel prendra le relais. «Les perspectives ne sont pas beaucoup plus favorables», répond Pierre Eckert, prévisionniste à MétéoSuisse. Certes, des petites perturbations sont attendues, mais elles ne devraient pas entraîner plus que quelques gouttes. La suite? On devrait connaître… Une nouvelle période anticyclonique. Le ton est le même chez MeteoNews, où Nicolas Borgognon conclut: «On ne s’attend pas à une modification notable avant 2017.»

Vous trouverez des informations sur le site www.myswitzerland.com