L'essor de Lonza fait du Valais «une terre d'innovation»

Lonza investit massivement sur son site de Viège, dans le Haut-Valais. Le groupe bâlois y construit un nouveau complexe, comprenant jusqu'à cinq bâtiments. Il sera mis en service progressivement, à partir de la mi-2018, selon le directeur général, Richard Ridinger. Plusieurs centaines d'emplois seront créés, alors que l'usine de Viège compte déjà 2700 collaborateurs. «C'est une nouvelle fantastique, réagit Christophe Darbellay, conseiller d'Etat en charge de l'Economie et de la formation. Un développement industriel d'une pareille ampleur, c'est rare. Cela contribuera à changer l'image du Valais: nous ne sommes plus seulement un canton agricole et touristique, mais une terre d'innovation.» Interview.

Le Conseil d'Etat veut s'engager pour offrir à Lonza les meilleures conditions cadres possibles. Concrètement, qu'allez-vous faire?

Travailler sur l'efficacité, la diminution de la bureaucratie, l'accélération des procédures. Pour être en mesure d'attirer à Viège les meilleurs talents, il va falloir un cadre de vie adéquat: des places de crèche, des activités culturelles, peut-être une école internationale... On parle par exemple de 150 ingénieurs en robotique à embaucher!

Les jeunes Valaisans auront-ils aussi leur chance?

Bien sûr. Un gros travail a été fait ces dernières années pour renforcer la HES et pour créer le pôle de l'EPFL de Sion.

Ce pôle est spécialisé dans les domaines de l'énergie et de la santé. Est-ce compatible avec l'activité pharma et biotech de Lonza?

En partie. Mais ces structures de recherche sont modulables. Nous allons exploiter toutes les synergies possibles.

Vous pouvez donc tourner la page du scandale de la pollution au mercure imputée à Lonza?

Ce sont deux choses bien différentes. Cette pollution un héritage des générations précédentes. Notre rôle est de résoudre ce problème, et cela ne se fait pas en un jour. Mais les choses avancent de manière constructive, les dirigeants sont conscients de leurs responsabilités. Je suis raisonnablement optimiste à cet égard.

A l'autre bout du canton, le site de la raffinerie de Collombey et à l'abandon. Cela inquiète-t-il le ministre de l'Economie que vous êtes depuis trois mois?

Le dossier fiscal est clos, c'est déjà une bonne chose (ndlr: sur décision du Tribunal fédéral, Tamoil devra verser plus de 5 millions de francs au fisc). Maintenant, si le site n'est plus exploité comme raffinerie, il faudra le démanteler. Nous mettrons la pression nécessaire pour cela. Même chose en ce qui concerne l'ancienne centrale de Chavalon. Mais jusqu'à présent, j'ai surtout pris des contacts avec les entreprises actives dans notre canton, qui ont des projets industriels.

L'extension de Lonza sera-t-elle suivie d'autres bonnes nouvelles prochainement?

Ce que je peux dire, c'est que les perspectives sont intéressantes pour l'avenir du Valais. Malgré le contexte politique difficile, lié notamment à la restriction de l'immigration, les entreprises y croient et veulent aller de l'avant. (24 heures)