L'ex-cadre de Julius Baer attaque un juge en justice

Rudolf Elmer porte plainte contre le président du tribunal qui l'a condamné en août dernier pour menaces et faux dans les titres

Il s'estime atteint dans son honneur par les propos tenus par le magistrat après l'énoncé du jugement. Ce dernier avait qualifié l'ex-banquier de «criminel tout à fait banal».

Le plaignant estime que le juge cantonal n'avait pas à ajouter des «remarques personnelles» à l'issue du procès. Ce dernier déniait alors à l'ancien banquier chez Julius Bär son statut de lanceur d'alerte et le décrivait comme un criminel tout à fait banal, qui ne perçoit que son propre intérêt.

Rudolf Elmer s'est senti «attaqué personnellement et insulté devant le public et la presse réunis en salle d'audience», écrit-il mercredi pour justifier sa plainte. Les propos du juge «ont vivement atteint mon honneur», souligne-t-il. Ce d'autant plus que le juge les a répétés. L'attitude du juge avait aussi été critiquée par des confrères dans la publication juridique «Plädoyer».

La Cour suprême zurichoise a condamné Rudolf Elmer à 14 mois de prison avec sursis. En appel, elle l'a reconnu coupable de menaces et faux dans les titres. Elle l'a en revanche acquitté du chef d'accusation de violation du secret bancaire, contrairement au tribunal de première instance. L'ancien banquier a fait recours au Tribunal fédéral contre ce jugement.

L'ancien employé avait remis en 2008 des données bancaires, notamment à la plate-forme Internet WikiLeaks, spécialisée dans les révélations d'affaires sensibles. Il aurait aussi adressé une lettre falsifiée à Angela Merkel. Dans cette missive, il aurait proposé à la chancelière allemande des informations sur des fraudeurs du fisc. (ats/nxp)