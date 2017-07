L'immigration continue de reculer en Suisse

L'immigration nette a de nouveau reculé en Suisse. Le solde migratoire, soit l'excédent d'arrivées par rapport aux départs, a diminué de 11,9% au premier semestre 2017 pour s'établir à 25'526 personnes.

Cette baisse a été particulièrement marquée pour les ressortissants d'États membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE), a indiqué lundi le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). Leur solde migratoire s'est réduit d'un cinquième (21,5%) pour s'établir à 6477 personnes, chiffre le plus bas depuis le deuxième trimestre 2005.

Moins de travailleurs européens

Durant le premier semestre 2017, l'immigration parmi la population étrangère résidante permanente a diminué de 6% par rapport à la même période de l'année précédente. Et l'émigration a baissé de 2,3%. Ils ont été 63'830 à s'installer en Suisse et 35'411 à quitter le pays.

Quant à l'immigration parmi la population étrangère résidante non permanente, elle a légèrement augmenté (0,8%) à 52'962 personnes. L'émigration a, elle, diminué de 3,6% pour s'établir à 31'377 personnes.

Entre début janvier et fin juin 2017, un total de 69'159 ressortissants de l'UE ou de l'AELE ont immigré en Suisse pour y travailler. Ce chiffre, en baisse de 1,8% par rapport au premier semestre 2016, comprend les résidents permanents et non permanents.

Le nombre de personnes venues en Suisse au titre du regroupement familial a reculé de 7,7%. Cette baisse concerne aussi bien les citoyens suisses (-9,4% ) que les ressortissants étrangers (-7,2 %).

Hausse des naturalisations

Fin juin 2017, 2'042'132 étrangers vivaient en Suisse. Parmi eux, 15,6% étaient originaires d'Italie, 14,9% d'Allemagne, 13,2% du Portugal et 6,3% de France.

Pendant le premier semestre, la citoyenneté suisse a été attribuée à 20'712 personnes, soit une augmentation de 7,4% par rapport à la même période en 2016. Un peu plus de 5000 d'entre elles ont bénéficié de naturalisations facilitées. (ats/nxp)