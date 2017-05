La BNS dévoile le nouveau billet de 20 francs

Un peu plus d'un an après le billet de 50 francs, le nouveau billet de 20 francs se dévoile. La Banque nationale suisse (BNS) a présenté la nouvelle coupure qui illustre sur un fond rouge un écran du festival du film de Locarno, des papillons et un globe.

Le nouveau billet, le deuxième de la série, représente la facette créative de la Suisse. Il entrera en circulation mercredi prochain 17 mai, a annoncé l'institut d'émission monétaire par l'entremise de Fritz Zurbrügg, son vice-président, mercredi devant la presse réunie à Berne.

Il y a un an, le billet de 50 francs

Pour mémoire, la BNS avait présenté le dernier billet de 50 francs en avril 2016, avec pas moins de six ans de retard sur le calendrier initial. Les coupures de l'ancienne série sont entrées en circulation entre 1995 et 1998. La banque centrale avait décidé de les remplacer pour des raisons de sécurité.

La complexité des éléments de sécurité, puis une révision du système de sécurité de l'imprimeur Orell Füssli après un vol d'anciennes coupures de 1000 francs, ont amené la BNS à reporter plusieurs fois le lancement des nouvelles coupures. La nouvelle série de billets comporte quinze éléments visant à empêcher la réalisation de faux.

L'actuel billet de 20 francs garde son statut de moyen de paiement ayant cours légal jusqu'à nouvel avis. Il sera progressivement remplacé par la nouvelle coupure et circulera en parallèle.

Le remplacement des billets restants l'actuelle série se poursuivra jusqu'en 2019. Le prochain à devoir être dévoilé sera celui de 10 francs, avec mise en circulation le 18 octobre, puis ceux de 200 francs, 1000 francs et enfin de 100 francs, ce dernier représentant la coupure la plus utilisée. (ats/nxp)