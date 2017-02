La Main Tendue toujours plus sollicitée

La Main Tendue - qui aura 60 ans l'automne prochain - a de nouveau été fortement sollicitée l'an dernier. Le service de soutien a reçu plus de 218'000 appels, soit presque autant que l'année précédente. Les contacts sur internet ont nettement augmenté.

Le numéro d'urgence de première aide émotionnelle a enregistré 218'196 appels en 2016: 155'700 étaient des entretiens par téléphone (-0,6%), 5360 des contacts en ligne (12%), a annoncé la Main Tendue lundi. La différence entre le nombre d'appels et d'entretiens s'explique par l'impossibilité de répondre simultanément à plusieurs personnes. Un entretien dure en moyenne vingt minutes.

Comme de coutume, les femmes ont nettement plus fait appel au numéro 143 (70%) que les hommes, dont le pourcentage a diminué par rapport à 2015, passant de 32 à 30%. Ceci malgré la campagne visant les hommes. En 2016, il y a eu 47'000 entretiens avec des hommes (50'000 en 2015).

Souffrances physiques et psychiques

Les thèmes les plus fréquents sont les souffrances physiques et les maladies psychiques (25%), les problèmes relationnels (20%) et la solitude (10%). Les difficultés dans la gestion du quotidien ont été évoquées dans 20% des entretiens.

La Main Tendue a également mené plusieurs entretiens par jour avec des personnes suicidaires. Le pourcentage de ce type d'entretiens, particulièrement exigeants, se situe à environ 1% depuis plusieurs années.

L'aide sur internet recense 600 contacts de plus qu'en 2015. Les contacts par «tchat» ont à nouveau augmenté au-delà de la moyenne, représentant actuellement 60% de l'aide en ligne.

Plus jeunes sur internet

Les utilisateurs en ligne sont clairement plus jeunes qu'au téléphone. Les thèmes davantage tabous, comme le suicide ou la violence, sont aussi plus fréquemment évoqués qu'au téléphone. Les difficultés au travail, la dépendance ou les problèmes relationnels sont également plus souvent thématisés sur internet.

La Main Tendue fête ses 60 ans en automne prochain. Fondée le 11 octobre 1957 à Zurich, elle était alors une des premières structures de ce type en Europe.

L'organisation à but non lucratif est apolitique et non confessionnelle.

L'offre est gratuite, anonyme et disponible 24 heures sur 24. Elle se finance à 40% par des contributions institutionnelles et à 60% par des dons. Ce sont 640 femmes et hommes bénévoles, formés et soutenus par des professionnels, qui sont à l'oeuvre dans les douze postes régionaux couvrant les trois régions linguistiques du pays. (ats/nxp)