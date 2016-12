La Poste ne livrera plus les rentes AVS en liquide

Pour bon nombre de retraités, ce n’est pas forcément un cadeau. Dès avril 2017, le facteur ne livrera plus leur rente AVS en liquide à leur domicile. La Poste a en effet décidé de supprimer ce service, de moins en moins utilisé. Les rentiers ont donc été invités, il y a plusieurs mois déjà, à opter pour un transfert sur compte bancaire ou postal. Autre solution proposée par le géant jaune: les bulletins de paiement, destinés aux bénéficiaires sans compte.

Pourquoi un tel changement? Les motifs invoqués sont économiques et sécuritaires. «La prestation du mandat de paiement avec versement en espèces au domicile est déficitaire, explique Johannes Möri, porte-parole de PostFinance. La demande accuse une baisse constante de 25% par année, tandis que les charges restent fixes.» Outre le versement des rentes AVS, ce service comprend les remboursements de certains frais maladie ou de cotisations, précise l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS). Alors que plus de 220 000 personnes y avaient recours il y a vingt ans, elles n’étaient plus que 15 000 en 2013. Le mois dernier, les caisses de compensation n’ont effectué que 4000 paiements à domicile, indique encore l’OFAS.

«Angoisse»

Au chapitre de la sécurité, La Poste s’inquiète à la fois pour ses collaborateurs et pour ses clients. L’argent liquide, qu’il soit dans la sacoche du facteur ou dans une maison, peut bien sûr attirer l’attention d’individus malintentionnés… Le maintien de ce service aurait nécessité «des mesures supplémentaires», affirme PostFinance. Par ailleurs, l’OFAS souhaite sensibiliser les rentiers aux avantages, en matière de sécurité, des paiements par voie bancaire.

Cette petite révolution a suscité «pas mal d’angoisse» dans les chaumières, selon l’Association suisse de défense des retraités (AVIVO). «Pour beaucoup de gens âgés, payer avec une carte reste exotique, observe sa présidente, Christiane Jaquet-Berger. Ils ont l’habitude de calculer leur argent en l’ayant sous la main. Et puis, la visite du facteur a aussi un côté social important.» Mais n’est-il pas dangereux de conserver ses billets chez soi? La députée vaudoise (POP) relativise l’argument: «Les cartes bancaires font aussi peur. L’autre jour, une dame m’a dit qu’elle craignait qu’on lui soutire son mot de passe pour lui voler son argent.»

Si l’on en croit PostFinance, la transition s’opère sans trop de difficulté dans la grande majorité des cas. Selon ses calculs, 90% des 4000 retraités qui reçoivent encore leur rente AVS en espèces à leur domicile habitent à moins de 30 minutes – à pied ou en transports publics – d’un guichet postal ou d’une banque.

Exceptions

Il reste néanmoins des situations délicates: celles et ceux qui résident dans des villages reculés ou qui souffrent d’une mobilité fortement réduite. La Poste, qui a étudié ces cas dès 2014 avec l’OFAS, veut en tenir compte. «Nous sommes conscients de notre responsabilité sociale, relève Johannes Möri. Nous continuerons à verser à ces personnes leur argent sous pli recommandé, si elles en font la demande.» L’OFAS n’est pas en mesure de chiffrer ces exceptions. Mais souligne que les coûts effectifs de cette prestation, à la charge de l’AVS, «devront être couverts». (24 heures)