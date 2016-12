La RTS et la SRF récoltent des millions

Les deux opérations ont été menées par la RTS et la SRF en collaboration avec la Chaîne du Bonheur.

«Jeder Rappen zählt» («Chaque centime compte») de la radio et télévision alémanique SRF a récolté 6'162'076 francs, ont communiqué les organisateurs. L'argent sera dédié à des projets en Suisse et à l'étranger qui soutiennennt des enfants seuls en exil en quête de protection contre la guerre, la persécution ou la pauvreté.

Quelque 24 millions d'enfants sont en fuite dans le monde entier. Cent mille d'entre eux se déplacent seuls.

Les Alémaniques participaient pour la huitième fois à cette opération de collecte de dons durant laquelle trois animateurs radio sont enfermés dans un studio en verre pendant six jours et six nuits. Cette année, et pour la quatrième fois, le studio de verre était installé au coeur de Lucerne et a accueilli les animateurs Rosanna Grüter, Stefan Büsser et Fabio Ny.

A Lausanne, 147h d'antenne

Côté romand, la RTS tentait l'expérience pour la première fois. Elle a remis un chèque de 1'230'276 francs vendredi soir à la Chaîne du Bonheur. La somme récoltée sera versée sous forme de coup de pouce aux personnes qui vivent dans la précarité en Suisse, qui n'arrivent pas à régler une facture imprévue, ainsi qu'à des associations suisses qui travaillent avec des jeunes en rupture.

Aujourd'hui, un million de personnes vivent en situation précaire, rappelle la RTS. Une personne sur quinze vit en dessous du seuil de pauvreté et une sur huit risque de devoir y faire face à la moindre dépense imprévue.

Trois animateurs Pauline Seiterle, Jonas Schneiter et Philippe Robin se sont relayés durant 147 heures d'antenne, en direct sur Option Musique et 24 heures sur 24. Ils ont été «libérés» de leur studio de verre, installé sur la Place Centrale de Lausanne, par la tenniswoman Timea Bacsinszky.

L'opération organisée avec la Chaîne du Bonheur permettait de faire un geste soit sur place, soit en ligne, soit par téléphone. Plus de 6000 titres musicaux ont ainsi été dédicacés via un don, même si tous n'ont pas pu être diffusés faute de temps. Durant l'action, le trio d'animateurs a également reçu 135 personnalités solidaires de l'opération. (ats/nxp)