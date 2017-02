La SSR devrait se serrer la ceinture

Et si les parlementaires coupaient définitivement le son d’Option Musique ou de Radio Swiss Pop? La Coupole mettra-t-elle fin à la diffusion des épisodes de Game of Thrones sur la RTS? «Franchement, que Les experts soient diffusés sur la RTS ou sur une chaîne privée, cela n’a pas vraiment d’importance, rétorque Hugues Hiltpold (PLR/GE). Le public a droit au divertissement, et il ne doit pas disparaître. Mais qu’importe la chaîne sur laquelle il est retransmis.»

Le conseiller national exprime l’avis de la majorité de la Commission des transports et des télécommunications du National, qui a resserré l’étau sur le service public. Les élus ont approuvé mardi notamment deux motions visant à octroyer une plus grande part du gâteau aux médias privés. La première souhaite supprimer les canaux SSR qui n’assument pas un mandat de service public à proprement parler, par exemple les chaînes uniquement musicales.

La commission a en outre maintenu son soutien à l’initiative parlementaire demandant à ce que les activités non prévues dans la concession de la SSR ne soient autorisées qu’en cas «d’impérieuse nécessité». La seconde motion propose que les contenus de la SSR soient mis à disposition des médias privés. Grâce à ses moyens supérieurs, la SSR dispose d’une richesse de contenu unique, souligne la majorité de la commission. Celle-ci estime que le déséquilibre est trop grand avec les médias privés. Le contenu SSR ayant été financé par des deniers publics, elle juge en outre qu’un maximum de personnes doit avoir accès à ces productions. Elles doivent donc être diffusées sur un maximum de supports possibles.

Plus de place à la concurrence

La commission a encore demandé deux nouveaux rapports: le premier doit porter sur les redondances entre les journaux d’information régionaux de la SSR et ceux des diffuseurs radio privés. Le second demande à l’administration d’analyser les effets d’une restriction de la publicité à la SSR. En bref, la commission veut que la SSR dépense moins et laisse davantage d’espace à ses concurrents privés.

Natalie Rickli (UDC/ZH), présidente de la commission du national et l’une des principales opposantes à un service public «mammouth», se déclare satisfaite de l’issue du débat. «Il s’agit d’une décision importante et les discussions avancent bien, déclare-t-elle. Cela montre que les médias privés sont disposés à travailler avec la SSR.»

Un équilibre à rétablir

Selon Hugues Hiltpold, il s’agit avant tout de rétablir un équilibre. «Il y a quelque chose d’anormal dans le fait que les médias privés ne cessent d’enregistrer des pertes publicitaires, et que la SSR reçoive 1,3 milliard de subventions par an en plus de ce qu’elle reçoit déjà, estime Hugues Hiltpold. Je suis attaché au service public mais j’estime qu’il faut l’adapter aux changements du paysage médiatique. Jouer sur la complémentarité des offres est une bonne option.»

Ces décisions font bondir certains d’autres membres de la commission. «On joue un rôle qui ne nous appartient pas, s’indigne Martin Candinas (PDC/GR). Il ne revient pas aux politiciens de prendre la place du directeur des programmes ni du conseil d’administration! Non seulement c’est dangereux pour la diversité du paysage médiatique, mais aussi pour son indépendance. Nous avons besoin de médias qui ne sont pas guidés par le politique.»

Pas de self-service

Martin Candinas craint encore plus la mise à disposition des contenus de la SSR. «La SSR ne doit pas devenir la médiathèque des médias privés, où l’on se sert comme cela nous arrange, en fonction des affinités politiques.»

Pour le conseiller national, la loi fédérale sur la radio et la télévision a déjà été révisée de façon à venir en aide aux médias privés. Sa collègue de commission Regula Rytz (Verts/BE) renchérit: «Il est absurde de penser qu’on renforcera les médias privés en affaiblissant le service public! Il n’y aura pas de transfert d’argent de l’un à l’autre. Cet argent ira aux grands éditeurs comme Ringier ou Tamedia, et rien ne dit que ceux-ci l’investiront dans la presse. Il faut renforcer les deux pôles.» (24 heures)