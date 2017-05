La Suisse danse un peu partout ce week-end

Ballet, breakdance, lindy hop, danse contemporaine ou tango: il y en aura pour tous les goûts et tous les niveaux dès vendredi et jusqu'à dimanche dans toute la Suisse.

Plus de 600 cours, 450 spectacles, performances, films et soirées seront proposées dans les villes participantes de la 12e Fête de la danse. Quinze projets nationaux circuleront dans plusieurs villes tout au long du week-end. Des centaines de danseurs professionnels et amateurs de tout le pays et des compagnies de renommée internationale animeront ces journées.

Quelque 80'000 personnes l'an passé

Quatre lauréats des Prix suisses de danse présenteront leurs œuvres durant les manifestations: Souffle de la compagnie DA MOTUS! (FR), WOMB, un film 3D du chorégraphe genevois Gilles Jobin, l'exposition Chorégraphes en travail d'Anne Davier et le spectacle NU de Ioannis Mandafounis et Emilia Giudicelli.

En Suisse romande, Sierre (VS), Genève, Carouge (GE), Fribourg, La Chaux-de-Fonds (NE), Neuchâtel, Lausanne, Vevey (VD) ou encore Yverdon-les-Bains (VD) comptent parmi les villes qui participent. Gland et Rolle seront de la partie pour la première fois. L'an dernier, quelque 80'000 spectateurs et participants avaient pris part à la manifestation. (ats/nxp)