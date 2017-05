«La Suisse doit continuer à jouer un rôle de refuge»

Elle n’a pas d’équivalent dans le monde. L’Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones en conflit (Aliph), initiée par la France et les Emirats arabes unis, a réuni hier pour la première fois ses membres autour de son président, Jack Lang, à Genève, où elle a son siège. L’un d’eux, Jean Claude Gandur, homme d’affaires suisse actif à Genève, grand collectionneur d’antiquités, parle sans langue de bois de cette alliance.

Comment êtes-vous entré dans cette fondation?

Les initiateurs de l’Aliph se sont peut-être dit que si un collectionneur milite contre le trafic de biens culturels depuis des années, il peut en convaincre d’autres. Ils m’ont demandé d’entrer au conseil de fondation comme membre du secteur privé, notamment avec Thomas Kaplan. Quand j’ai appris qu’il avait donné un million de dollars, j’ai suivi. Je ne voulais pas passer pour le Suisse râpe!

Quel sens doit prendre l’Aliph?

L’Aliph a été voulue par le président de la République française, François Hollande, marqué par la destruction de Palmyre, et il faut le remercier pour cela. Cette fondation ne doit toutefois pas aider que les pays traversés par des conflits au Moyen-Orient. Je souhaite qu’on n’oublie pas le reste du monde.

Au-delà des bonnes intentions, comment l’Aliph peut-elle agir sur le terrain?

Nous offrons une aide aux pays en guerre qui veulent préserver leur patrimoine. Comment? Cela fera l’objet de grands débats entre nous ces prochains mois. Ce vendredi, nous avons en tout cas discuté de la documentation des biens et de la formation des archéologues et conservateurs locaux, pendant et après un conflit. La manière de restaurer va par exemple se poser. Ma position est claire: les monuments démolis sont démolis. Je ne suis pas pour des restaurations lourdes. Je préfère mettre les moyens pour préserver les patrimoines tels qu’ils sont et les documenter dans des bases de données. En revanche, certains types de bâtiments pourront être reconstruits à l’identique. Cela promet aussi de grandes discussions au sein du comité scientifique. A lui de nous proposer des actions. La première, symbolique, concernera certainement Mossoul, en Irak.

Créer des refuges, notamment en Suisse, c’est réalisable?

C’est un point encore flou. Pour un Etat en conflit, mettre à l’abri son patrimoine à l’étranger est un aveu de faiblesse. Je ne vois pas Bachar el-Assad téléphoner à l’Aliph pour lui demander d’entreposer des objets… Prenons un autre cas de figure: que faire si un gouvernement légitimement élu confiait ses trésors à la Suisse, se faisait renverser et remplacer par une dictature qui les réclamerait ensuite? La notion de refuge pose des questions éthiques, mais qui ne sont pas insurmontables. La Suisse a d’ailleurs une tradition dans ce domaine et doit continuer à jouer un rôle important dans l’hébergement d’œuvres en péril.

Pourquoi l’Aliph ferait-elle mieux que l’Unesco, organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture?

L’Unesco doit recueillir l’unanimité des votes des Etats pour décider d’une action. L’Aliph, elle, pourra agir avec plus de souplesse.

Dans un autre registre, la votation sur la rénovation du Musée d’art et d’histoire (MAH), pour laquelle vous étiez prêt à donner 40 millions, a échoué l’an passé. Où en sont vos projets?

La mission de la Fondation Gandur pour l’art est d’exposer ses collections, qui comportent 3000 œuvres, afin qu’elles soient accessibles au plus grand nombre. En parallèle, on constate que les musées n’ont plus les moyens de compléter leurs collections, en particulier à partir de la Deuxième Guerre mondiale. C’est pourquoi je souhaite pouvoir étendre des partenariats comme celui avec le Musée Reina Sofia, à Madrid.

Les projets en Suisse, c’est fini?

La Suisse a deux grands musées, à Bâle et Zurich. Un autre verra bientôt le jour à Lausanne. Je souhaite une nouvelle vitalité pour le MAH, étant donné l’importance de l’art dans le tissu de la cité. Ma passion, c’est l’art, et je le défendrai partout où il doit l’être. L’art est une arme de culture massive! (24 heures)