La Suisse en piste pour la Fête de la Danse

Entre mercredi et dimanche, la 12e Fête de la Danse a attiré 80'000 participants dans 30 villes et communes de Suisse. Malgré la météo difficile, la manifestation a attiré le même nombre de personnes que l'année passée, se sont réjouis dimanche les organisateurs.

La fête a proposé 480 performances, spectacles, films, expositions, plus de 600 cours de danse, 60 soirées et 11 performances issues d'un appel à projet national et une collaboration entre la Fête de la Danse et les Prix suisses de danse 2015. Trois nouvelles communes ont participé cette année: Gland (VD), Rolle (VD) et Winterthour (ZH). Tous les endroits étaient bons pour danser: les gares, les salles de spectacle, les cathédrales, les stades ou encore le bord du lac. Quelque 500 professeurs de danse ont contribué au succès de l'événement.

Parmi les moments forts, les organisateurs citent la Tanzparade à Bâle ou le Tanzrauchen à St-Gall. Ces deux déambulations dansées ont regroupé plus de 1000 participants-spectateurs chacune sous les derniers rayons de soleil du week-end.

Ballet et film

A l'abri des intempéries, l'Ecole-Atelier Rudra Béjart Lausanne a offert un spectacle original, «Rudra ou l'Amour danseur», à la salle comble de l'Octogone de Pully (VD). Succès également pour le ballet de Lucerne avec sa pièce «Tanz 24: Timeless» présentée vendredi soir au Luzerner Theater.

Le film en 3D «WOMB» du chorégraphe genevois Gilles Jobin a par ailleurs ravi les nombreux spectateurs des 10 villes dans lesquelles il était programmé. A Genève, la manifestation, qui s'est terminée dimanche, a attiré pendant cinq jours plus de 11'000 personnes, dont 3000 pour des cours. La troupe slovaque Késav Tchavé, invitée de cette 12e édition, a contribué à créer une «ambiance joyeuse et contagieuse». La prochaine édition de la Fête de la Danse aura lieu du 4 au 6 mai 2018. (ats/nxp)