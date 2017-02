La communauté de la mosquée de Winterthur est sur les dents

Mardi, la police cantonale zurichoise a arrêté dix membres de la mosquée An’Nur (La lumière), à Winterthour. Ceux-ci sont accusés d’avoir tabassé et séquestré deux autres fidèles dans le lieu de culte et d’avoir menacé de mort leurs familles.

Les faits reprochés aux dix prévenus seraient liés à une autre affaire survenue en novembre passé. Le 2 novembre, la police ordonne la fermeture temporaire de l’établissement et arrête un imam et un membre du comité directeur de la mosquée An’Nur. Tous deux sont accusés d’incitation à la violence. Les autorités réagissent alors à des articles de presse, racontant un sermon de l’imam appelant au meurtre des musulmans non pratiquants. L’Imam est aujourd’hui encore incarcéré.

Le passage à tabac opéré par les dix nouveaux prévenus aurait eu lieu le 22 novembre, soit quelques jours après l’arrestation du prédicateur. Les deux victimes seraient les personnes qui ont informé des journalistes des propos tenus par le prédicateur, précise le Ministère public zurichois.

«Faux», clame l’ex-président de la mosquée à 20 Minuten, qui révèle dans la foulée que l’actuel président fait partie des suspects. Selon lui, ils n’ont fait qu’arrêter deux individus qui s’étaient introduits dans la mosquée. Ceux-ci auraient été découverts alors qu’ils tentaient de faire des vidéos pour le compte d’un journaliste contre rémunération. L’unique mesure à leur égard aurait été de les emmener dans le bureau de la direction et de confisquer leurs téléphones portables. «Il n’y a pas de place pour les extrémistes dans cette mosquée», ajoute l’ex-président.

Depuis quelques années pourtant, la mosquée est régulièrement associée au départ de jeunes djihadistes suisses en Syrie et est soupçonnée d’être devenue un foyer de radicalisation islamiste. Selon la police zurichoise, aucun fait concret ne justifie la fermeture de la mosquée. «Il faut replacer les faits – s’ils sont avérés – dans leur contexte et considérer la composante communautaire, souligne pour sa part Samuel Althof, spécialisé dans la prise en charge et le conseil en matière d’extrémisme et de prévention de la violence. Lorsqu’une communauté se sent attaquée, elle se replie sur elle-même. Et lorsque l’attaque vient de l’intérieur – un membre qui parle à des journalistes – elle peut basculer dans la violence très rapidement. Les mêmes mécanismes s’observent dans d’autres organisations, comme la mafia par exemple.»

Faut-il en déduire que la communauté de la mosquée fonctionne comme une organisation criminelle? Samuel Althof reste prudent. «La petite criminalité constitue l’un des nombreux signes de radicalisation, tant dans les milieux d’extrême droite que celui de l’intégrisme religieux. Une grande proportion de djihadiste a commis des délits, explique l’expert, qui nuance: à nouveau, il ne faut pas négliger le fait qu’on a un groupe qui vit mal son image négative.» L’expert craint d’ailleurs que ces derniers événements n’aggravent le malaise.

Le Ministère public zurichois a ouvert des procédures pénales contre les dix personnes arrêtées pour agression, séquestration, menace, contrainte et lésion corporelle. (24 heures)