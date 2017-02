La fermeture de l'aéroport de Sion angoisse Emmen

Emmen attend désormais l'année 2018 avec appréhension. L'aéroport militaire de Sion sera fermé et les installations lucernoises verront les mouvements des avions de combat nettement augmenter, à hauteur de 1200 par an.

Certes les communes avoisinantes se réjouissent des 1500 postes de travail qui seront créés mais l'association inter-partis de protection des riverains contre la forte augmentation du bruit attendue monte également aux barricades, explique le Tages-Anzeiger dans son édition du 24 février.

Une augmentation mal perçue

L'annonce de l'armée suisse voici quelques jours d'une augmentation de 20% des vols à partir de 2018 a fait l'effet d'une bombe. D'autant plus que l'aéroport lucernois va déjà enregistrer pour l'année en cours près de 1500 mouvements aériens supplémentaires de la part des PC-21. Dès 2018, Emmen devra supporter près de 5000 décollages et atterrissages des Tigers et F/A-18.

A titre de comparaison, le site de Payerne (VD) enregistrera une hausse de 1900 mouvements aériens pour un total de 11'000 dès 2018.

La région lucernoise savait qu'elle allait devoir affronter davantage de bruit et à la veille de l'annonce de l'armée, le Conseil fédéral avait répondu à une interpellation de la conseillère nationale lucernoise Prisca Birrer-Heimo (PS) à ce sujet. Le gouvernement évoquait alors une augmentation de 3000 mouvements, soit plus que ce que les forces aériennes prévoient (2700)

Méfiance à Lucerne

«C'est vraiment le pire cafouillage de communication que j'aie jamais vu», s'est emporté dans 20 Minuten le président de la commune d'Emmen Rolf Born. Le Conseil d'Etat lucernois cache également mal sa déception, lui qui avait expressément demandé à la Confédération que la fermeture de l'aéroport de Sion ne se traduise pas par une augmentation du bruit à Emmen. Il était même prêt à revoir à la baisse le nombre de postes de travail à créer.

Désormais, la méfiance est profonde envers la Confédération. Pour Prisca Birrer-Heimo, qui habite près de l'aérodrome d'Emmen, «à moins qu'à Berne, la main droite ne sache visiblement pas ce que fait la main gauche, le DDPS mène un tactique du salami.» Elle craint qu'à l'avenir, davantage de missions soient menées depuis Emmen, avec davantage de bruit à la clé. (nxp)