La lutte contre le hooliganisme est encore loin d’être gagnée

Mardi 8 août, le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone abritera un procès un peu particulier. Pour la première fois, un hooligan sera jugé pour «usage répété d’explosifs, et pour violation de la loi sur les explosifs, dommages à la propriété et lésions corporelles graves». Les faits se sont déroulés le 21 février 2016 à Lucerne, lors de la rencontre entre le FC Lucerne et le FC Saint-Gall. L’accusé, un Appenzellois de 24 ans, avait jeté des engins explosifs et des fumigènes dans le stade pendant le match. Un homme d’une cinquantaine d’années a été blessé, perdant 90% de sa capacité auditive de l’oreille gauche, 40% de la droite. La police a retrouvé au domicile du prévenu pas moins de 1651 objets pyrotechniques. Ce fan de l’équipe saint-galloise risque 10 ans de prison.

«Les condamnations ont toujours un effet préventif, se réjouit l’un des pères du concordat anti-hooligans Roger Schneeberger, secrétaire général de la Conférence des directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP). Sa portée dépendra bien sûr du verdict et de la sévérité de la peine.» Car le hooliganisme reste un problème régulier en Suisse. Pas plus tard que samedi soir, plusieurs personnes encagoulées ont agressé des policiers en civil à l’issue du match entre le FC Thoune et le FC Bâle. Les affrontements ont eu lieu à la gare de Thoune: les agents ont été la cible de projectiles, de sprays au poivre, de coups ainsi que de «substances irritables». Deux policiers ont été légèrement blessés. La police bernoise ajoute encore que plusieurs engins pyrotechniques ont été allumés pendant le jeu.

En juillet 2017, 1592 personnes étaient enregistrées dans le système d’information «HOOGAN», dont 1224 appartiennent au monde du football et 415 au hockey. Quelque 754 d’entre elles sont frappées de mesures actives, soit des interdictions de périmètre (511), des interdictions de stade (655) et des obligations de se présenter devant la police (19).

Un bilan vraiment en demi-teinte

Ces dernières années, les chiffres restent stables, dans une tendance haute. Cinq ans après le durcissement du concordat anti-hooligans, Roger Schneeberger dresse effectivement un bilan en demi-teinte. «Nous avons réussi à enrayer la tendance croissante de la violence entre supporters, les bagarres dans et à l’extérieur des stades. Mais il y a encore beaucoup de travail. Les déplacements de supporters représentent notre plus gros problème aujourd’hui. De gros progrès restent à faire dans ce domaine. Il existe des modèles de partenariat de transport efficaces, mais ceux-ci n’ont de loin pas effet partout.»

La CCDJP comme la plate-forme de coordination policière sport (PCPS) remarquent en outre une augmentation des violences à l’encontre des policiers et du personnel de sécurité. Les engins pyrotechniques, en particulier les pétards, sont également devenus plus violents. «Ils sont beaucoup plus chargés en poudre qu’avant, confirme Markus Jungo, responsable du PCPS. Les supporters se les procurent à l’étranger ou sur Internet. En Suisse, ils sont évidemment interdits.» Comme pour le cas de la victime de l’Appenzellois, ceux-ci sont souvent responsables de graves pertes auditives. A cela s’ajoute le risque qu’une explosion en plein milieu d’une foule provoque des mouvements de panique.

Les fouilles ne sont pas efficaces à 100%

Markus Jungo explique qu’une simple fouille ne permet pas de maîtriser le problème. Depuis la mise en vigueur du concept Good Hosting (bon accueil), les contrôles automatiques à l’entrée ont été supprimés. Ils provoquaient des réactions agressives à l’encontre des agents. «Les fouilles ne sont pas efficaces à 100%. On a tout vu dans ce domaine: certains cachent les pétards avant le match, les stades étant en libre accès. D’autres se les passent à travers les treillis du stade. Ils trouvent toujours quelque chose.»

Née en mai de la fusion entre les observatoires contre le hooliganisme romand et alémanique, la PCPS base son action sur la coordination entre les différents acteurs concernés, soit les clubs, les associations de supporters, les entreprises de transports ou encore les polices cantonales. «Nous avons déjà trouvé des solutions, notamment en convoquant à l’issue de débordements les personnes concernées, comme les responsables du club concerné et la police cantonale.»

La CCDJP et la ligue suisse de football ont en outre adopté, le 30 juin 2016, des recommandations communes mettant l’accent sur la récolte de preuves à l’encontre des coupables. Un autre défi, selon Roger Schneeberger. «A cause du port de cagoule, identifier et sanctionner les coupables représente un énorme travail.» (24 heures)