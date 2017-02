La médecine de la réadaptation forcée de se spécialiser

Et si Neuchâtel donnait l’exemple? Et si la petite République devenait le laboratoire d’une expérience de santé publique singulière? «Nous inventons l’hôpital de demain», clame le conseiller d’Etat Laurent Kurth. Il est en campagne pour défendre son plan hospitalier soumis au vote populaire le 12 février. Son canton fait un double pari: le regroupement des forces et la spécialisation.

La controverse fait rage sur la concentration des soins aigus à l’Hôpital de Pourtalès, sur le Littoral. Pendant ce temps, le sort des soins de réadaptation intéresse peu le public, alors que le Canton veut y investir 170 millions de francs. Il est question de bâtir dans les Montagnes neuchâteloises un hôpital tout neuf dédié à héberger un secteur de soins en pleine mutation. C’est là que seront traités à l’avenir tous les patients du canton devant récupérer leur autonomie après une casse aiguë.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir.

Le mythe des soins aigus

Le Haut, opposé au plan cantonal, n’y croit pas: «Nous ne voyons pas le besoin de concentrer cette médecine de la réadaptation à La Chaux-de-Fonds. En revanche nous voulons garder des soins aigus de proximité», explique le Dr Claude-André Moser. «A Neuchâtel comme ailleurs, le public n’a d’yeux que pour les soins aigus, soupire le conseiller d’Etat. C’est la médecine qui sauve la vie, d’où son prestige et certaines attentes irrationnelles de la population.»

Moins spectaculaire, donc moins connue, la médecine de la réadaptation est un domaine à part entière. Elle vise deux buts: améliorer la qualité de vie des patients atteints dans leur autonomie et accélérer le recouvrement de leurs aptitudes. Laurent Kurth défend bec et ongles sa stratégie: «Nous anticipons une tendance lourde. La démographie vieillissante amplifiera les besoins de réadaptation.»

Les économistes de la santé lui donnent raison. Les experts pronostiquent tous que la croissance de l’activité hospitalière concernera toujours davantage la médecine de la réadaptation. A l’inverse, un coup de frein à la croissance des soins aigus est prévisible pour deux motifs: les progrès technologiques et le transfert de l’activité chirurgicale sur l’ambulatoire.

Une journée d’hospitalisation sur quatre en Suisse

La réadaptation est loin d’être une activité marginale. Pour tout le pays, les séjours hospitaliers de réadaptation ont concerné, en 2014, 80'000 patients qui ont passé en moyenne 24 jours dans un établissement dédié. Ils ont occasionné 27% du total des journées d’hospitalisation, soit plus d’une sur quatre.

Marc Baeuchle, qui a dirigé sept ans l’Hôpital de Lavaux et préside la plate-forme nationale Reha.ch, parle d’un secteur «éclaté» et délivrant «des prestations très hétérogènes». Cet Allemand polyglotte a une vue d’ensemble sur l’offre suisse de réadaptation. Il met le doigt sur certaines faiblesses: «La dimension thérapeutique est sous-développée dans bien des hôpitaux qui, sous couvert de réadaptation, sont des fourre-tout sans valeur ajoutée.» A l’entendre, la réadaptation généraliste, qui se cache trop souvent derrière les «suites de traitement», en aval d’une opération, «n’a pas d’avenir».

Un Röstigraben des soins

L’analyse critique de Marc Baeuchle vise surtout la Suisse romande et ses CTR, acronyme pour Centre de traitement et de réadaptation, nom donné aux petits hôpitaux généralistes utilisés comme réceptacles des patients placés en séjour de récupération postopératoire. Neuchâtel mais aussi Vaud sont très concernés par cette démarche qui a pour vertu de libérer les lits dans les hôpitaux de soins aigus. Toute autre est la tradition alémanique de la réadaptation spécialisée. Des hôpitaux et cliniques y délivrent des prestations pointues axées sur un domaine précis: neurologique (après un accident cérébral); musculo-squelettique (pour récupérer la mobilité); cardio-vasculaire (après un casse cardiaque). Quelques établissements romands partagent cette philosophie (l’Hôpital de Lavigny près de Morges pour la réadaptation neurologique, celui de Rolle pour la réadaptation pulmonaire), mais ils sont minoritaires.

Vent de standardisation

L’avenir de la réadaptation inclut une part de spécialisation, explique Marc Baeuchle: «Seules des prises en charge pointues et professionnelles, qui font progresser le patient vers l’autonomie, seront reconnues pour leur valeur ajoutée.» Il décrit comment un courant international fait souffler un vent de standardisation sur ce secteur de soins. Des commissions identifient les prestations efficaces; l’attention à la qualité augmente; les effets des traitements sont évalués; le remboursement des seules prestations certifiées devient l’objectif à atteindre pour des motifs d’équité et d’économicité.

En Suisse aussi le secteur bouge dans cette direction. La plate-forme nationale Reha.ch a ouvert le chantier d’une application plus rigoureuse de la LAMal. Les réformateurs ont le soutien des assureurs qui souhaitent s’appuyer sur des données incontestables pour faire pression et ne plus rembourser que les traitements ayant fait la preuve de leur efficacité.

Il faut dire que depuis 2007 la loi sur l’assurance-maladie ne reconnaît pas les «suites de traitement» mais seulement des prestations de réadaptation destinées à faire progresser le patient vers l’autonomie. La nouvelle tarification de ces prestations, en préparation, devra mettre de l’ordre dans l’offre remboursée, jugée pléthorique par les experts engagés dans ce chantier tarifaire. Des forfaits uniques par prestation, identiques dans toute la Suisse, finiront par s’imposer, comme ce fut le cas avec les forfaits par pathologie (DRG) pour les soins aigus. «La pérennité du financement des suites de traitement aux contours flous n’est pas garantie. Je tire la sonnette d’alarme depuis sept ans», glisse Marc Baeuchle.

Les tarifs, levier de la réforme

Cette révision des tarifs menée au niveau fédéral a pris du retard, elle constitue néanmoins «le levier du changement» désormais voulu par le canton de Neuchâtel. La présidente d’Hôpital neuchâtelois, Pauline de Vos, n’en fait pas mystère: «Le statu quo ne sera pas tenable. Nous intégrons la double pression nationale à la spécialisation et à la professionnalisation des prises en charge en médecine de la réadaptation.» Elle vante les bienfaits de cette évolution pour le patient: «Nous nous préparons à offrir une médecine de meilleure qualité.»

Selon Marc Baeuchle, seulement 30 à 50% des soins délivrés dans les CTR généralistes – typiquement ceux du canton de Vaud et de Neuchâtel – sont des prestations au sens de la LAMal. Tout le reste pourrait donc manquer de financement quand la future tarification de la réadaptation entrera en vigueur. Un retard d’au moins deux ans a été pris, l’échéance réaliste est désormais 2020.

Doutes sur la concentration

Un hôpital unique dédié à plusieurs filières de réadaptation, comme le planifie Neuchâtel, est-il le meilleur modèle? Si le pari de la spécialisation semble pertinent, des doutes s’expriment sur le pari de la concentration. Plusieurs objections se bousculent. Moins chère qu’un séjour stationnaire, la réadaptation ambulatoire va aussi exploser; or Neuchâtel pourrait ne pas en tenir compte quand il s’agira de remplir son hôpital tout neuf. La réadaptation précoce, déjà au stade des soins aigus, y compris pour les personnes très âgées, a ses partisans parmi les médecins gériatres. Stéfanie Monod, la cheffe du Service vaudois de la santé publique, en fait partie. Elle cite en exemple les résultats positifs obtenus par le modèle valaisan: «Il faut tout mettre en œuvre pour tirer les bénéfices d’une gériatrie aiguë intégrant la réadaptation.» La taille de l’hôpital de réadaptation projeté à La Chaux-de-Fonds suscite aussi des doutes. A des filières cantonales de réadaptation, des experts préfèrent des réponses pensées pour des bassins de population plus grands que le canton de Neuchâtel.

«Le grand tabou, c’est d’assumer qu’il faut réinventer l’hôpital dédié à la personne très âgée», souligne Marc Baeuchle. Stéfanie Monod estime aussi qu’il y a un réel besoin de repenser la prise en charge des maladies chroniques affectant les grands vieillards. Cela peut être la responsabilité des services de gériatrie des hôpitaux de soins aigus. Des établissements pourraient créer une médecine gériatrique et interne avec plusieurs missions hospitalières: les soins aigus, la réadaptation, les soins palliatifs et une activité ambulatoire. Ils devraient aussi inclure des unités de court séjour comme il commence à en exister ici et là, pour décharger les proches aidants ou attendre qu’un lit en EMS se libère.

Ce modèle intégré, axé sur les besoins complexes et évolutifs des patients très âgés, a peut-être davantage d’avenir que des filières spécialisées de réadaptation stationnaire, analyse Stéfanie Monod. C’est aussi l’avis de Marc Baeuchle. L’expert cite en exemple le nouvel Hôpital de Meyriez, dans le canton de Fribourg. Il évoque aussi les antennes dédiées à la gériatrie qui pourraient se créer sur le site du Samaritain à Vevey et à Monthey, une fois que les soins aigus pour tout le Chablais seront concentrés à Rennaz. Il pronostique que le futur hôpital de La Chaux-de-Fonds prendra ce chemin. (24 heures)