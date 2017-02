La nouvelle ligne du Gothard, eldorado des retraités alémaniques

On avait été prévenu. Il est 9 h ce jeudi en gare de Zurich et une frénésie certaine règne à bord de l’Eurocity à destination de Milan. Les passagers défilent à la queue leu leu, s’installant au compte-gouttes dans les dernières places assises. Depuis sa mise en service, le 11 décembre, la ligne du Gothard enthousiasme. Quelque 8800 voyageurs en moyenne ont franchi quotidiennement les Alpes via le nouveau tunnel ferroviaire, se sont réjouis les CFF au début du mois. Une progression de 30% par rapport à la même période de l’année dernière! Qui sont ces voyageurs? Pourquoi se ruent-ils sur le nouveau tracé? Nous sommes allés à leur rencontre.

9 h 09: le train quitte la Hauptbahnhof dans une ambiance de course d’école. Pique-niques, cartes à jouer ou pelotes de laine à tricoter sont dégainés. Les chevelures grisonnantes composent la grande majorité du paysage.

«On n’avait jamais vu autant de monde! Ça doit être le charme de la nouveauté», suppose Muriel, une retraitée vaudoise confortablement assise, un sandwich entre les mains, en face de son mari. Une fois l’an, ce couple habitant la région zurichoise rend visite à une «vieille tante» au Tessin. C’est la première fois qu’ils vont traverser le tunnel du Gothard et ses 57 kilomètres. Avec un peu d’appréhension pour la retraitée. Passer autant de temps sous la montagne, «ça me dérange», dit-elle dans un sourire. Mais il y a un bon côté, reconnaît-elle: le parcours jusqu’à Bellinzone dure désormais trente minutes de moins que lors de ses précédents voyages. Un gain de temps qui suscite beaucoup d’attentes du nord au sud du pays dans le secteur du tourisme.

Le tunnel, cette attraction

Monté à bord à Arth-Goldau (SZ), Patrick n’a pas attendu une réduction de la durée du voyage pour faire du Tessin une destination privilégiée. Quatre fois par année, ce père de famille domicilié à Einsiedeln gagne le Sud. Cette fois, ce sera Locarno, pour une excursion d’une journée. Comme beaucoup de passagers ce jour-là, il a profité d’une offre spéciale permettant de voyager dans toute la Suisse pour 49 francs. «L’hiver est long où j’habite. J’ai envie de voir des palmiers, de prendre du soleil, de me promener et de manger une pizza.» Et puis, le trajet en lui-même le réjouit. «J’ai hâte d’emprunter le tunnel. C’est ma première fois!» Il ne lui reste plus que quelques minutes à attendre. Le moment de traverser le «plus long tunnel du monde» est imminent, annonce une voix féminine émanant des haut-parleurs. Le train s’engouffre dans la montagne à toute vitesse. Notre passager schwytzois n’en perd pas une seconde, les yeux fixés sur la galerie plongée dans le noir.

La ligne de faîte manque

Au wagon-restaurant, un autre voyageur ne s’émeut pas de fendre ainsi les Alpes. Enseignant à Lucerne dans le domaine de l’imprimerie, il fait le trajet plusieurs fois par mois vers le Tessin pour donner des cours. Le gain de temps est appréciable, dit-il. «Mais lorsque je vais à Milan, comme aujourd’hui, le parcours est plus long qu’auparavant à cause des travaux. Et puis, on ne voit plus le beau paysage qu’offrait l’ancienne ligne de faîte.» Une pointe de nostalgie qu’on entendra plusieurs fois dans la bouche d’autres passagers.

La lumière du jour inonde à nouveau le train. Deux touristes chinoises patientent debout vers la porte de sortie, faute d’avoir trouvé une place. «Ah bon, on vient de traverser le tunnel le plus long du monde? C’est vrai que ça m’a paru très long.» Vingt minutes exactement. Après avoir atterri à Paris, visité Genève, Cully – «c’était magnifique» – ou Zurich, les voilà qui filent vers leur destination finale, Milan.

Avant cela, il faut encore s’arrêter à Bellinzone, où le train se vide passablement. Vient ensuite Lugano. Des grappes de touristes d’un certain âge se disséminent dans la ville qui prend des accents suisses-allemands. Parmi eux, Eugen et Ursula Hafner, d’Argovie. «D’habitude, on vient en voiture, mais comme le trajet par le rail est plus court, on a voulu essayer. C’est plus confortable. Je pense qu’on voyagera plus souvent au Tessin en train.» Leur programme? «On va se promener et manger. On mange bien ici.» Comme beaucoup de passagers rencontrés, leur visite durera une journée.

Il est 17 h lorsque Arthur et Elisabeth Brühlmeier, un couple de retraités argoviens, entament leur retour. Le train file vers Zurich. «Dans trois heures, on sera chez nous. Il y a dix ans, on aurait mis une heure de plus.»

(24 heures)