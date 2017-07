La police accroît sa présence dans la Broye

La gendarmerie «assure une présence accrue de patrouilles dans la région», indiquent lundi les responsables presse des polices vaudoise et fribourgeoise. L'enquête se poursuit pour établir les origines des sinistres. Plus de 50 bovins ont péri lors de deux incendies à Domdidier (FR) et Payerne (VD) dans la nuit de vendredi à samedi.

L'enquête se poursuit en vue de déterminer les causes des sinistres ou d'identifier le ou les auteurs des départs de flammes, relève le répondant presse de la police vaudoise Arnold Poot. Les incendies du week-end sont survenus deux semaines après ceux qui ont entraîné la mort de 24 chevaux et poneys à Avenches (VD) dans des circonstances similaires. (ats/nxp)