La police diffuse des photos du forcené à la tronçonneuse

La police cantonale de Schaffhouse recherche toujours intensément l'homme qui a attaqué lundi une succursale de la caisse maladie CSS, blessant plusieurs employés. Le suspect est toujours en fuite malgré les moyens déployés, ont précisé les forces de l'ordre dans un communiqué mardi.

L'individu, identifié comme F.W., portait une veste verte et des pantalons noirs au moment des faits. Agé de 51 ans et haut de 1,86 mètre, il portait un sac noir destiné à transporter sa tronçonneuse. Il a été condamné en 2014 et en 2016 dans les cantons de Berne et de Lucerne pour infraction à la loi sur les armes.

Quatre des cinq personnes qu'il a blessées ont déjà pu quitter l'hôpital. Quant à la cinquième, bien que grièvement blessée, sa vie n'est plus en danger.