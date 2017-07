La préférence indigène aussi pour les temporaires

La mise en oeuvre de l'initiative UDC «Contre l’immigration de masse» cause décidément bien des problèmes au Conseil fédéral. Le gouvernement avait en effet proposé que les offices régionaux de placement (ORP) aient la primeur des places vacantes.

Or cette application «light» concerne également les postes temporaires puisque seuls les emplois de moins de 14 jours en sont exemptés, explique le Tages-Anzeiger dans son édition du 20 juillet 2017.

Même pour le monde du spectacle

De quoi susciter l'inquiétude des milieux agricoles, qui sont très dépendants de saisonniers prêts à travailler rapidement. Et surtout d'origine étrangère... Cette obligation signifie qu'ils devraient d'abord déclarer leurs postes disponibles dans les ORP avant de pouvoir embaucher.

Comme le montrent les documents du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), la mesure impacterait également plusieurs catégories dans la gastronomie, l'hôtellerie ou encore la construction voire les soins hospitaliers.

Le monde du spectacle ne serait pas non plus épargné. Les théâtres qui recherchent des acteurs et régisseurs pour une période limitée y seraient également soumis. Quiconque refuserait de passer par les ORP encourt une amende pouvant aller jusqu'à 40'000 francs.

Le lobby agricole se mobilise

Les milieux agricoles accusent le coup, à l'image du conseiller national Markus Ritter (PDC/SG), président de l'Union suisse des paysans (USP). Il craint que la mesure ne se traduise par une énorme surcharge administrative pour les paysans, avec une explosion des coûts et du temps dépensé à cette occasion.

Auparavant, les autorisations de travail étaient nécessaires pour tout emploi au-delà de 90 jours. Et il suffisait de s'annoncer sur internet avant l'embauche de travailleurs saisonniers.

Trop dur pour les chômeurs?

Markus Ritter plaide donc pour une exception dans les postes temporaires et propose de relever la limite d'annonce aux emplois de 30 jours et non plus de 14. «Ce serait déjà un premier pas», ajoute-t-il, d'autant qu'il doute de la mesure du Conseil fédéral.

L'expérience lui a montré qu'une grande partie des chômeurs suisses n'est pas attirée par des emplois temporaires dans le monde agricole, avec ses longues journées de travail pénible. (nxp)