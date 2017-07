La première correction des eaux du Jura a 150 ans

La région du Seeland est le potager de la Suisse. Mais il y a 150 ans, c'était encore un marécage où sévissait la malaria. Le 25 juillet 1867, l'Assemblée fédérale validait un crédit de 5 millions de francs pour la première correction des eaux du Jura.

Pour les cantons concernés (BE, FR, NE, SO, VD), il aurait été impossible de porter un projet d'une telle envergure. En outre, les expéditions des corps francs (1844/45) et la guerre du Sonderbund (1847) avaient empoisonné le climat politique. Ce n'est qu'avec la fondation de l'Etat fédéral en 1848 qu'une solution a pu voir le jour.

La lutte pour l'assainissement du marécage était menée par le politicien seelandais Johann Rudolf Schneider (1804-1880). Enfant déjà, celui qui allait devenir conseiller national (BE) avait expérimenté les eaux sauvages, lorsque l'Aar en crue venait lécher les murs de la maison familiale à Meienried.

Officiant comme médecin à Nidau (BE), J. R. Schneider découvre le rapport entre les inondations et la mauvaise santé de la population des régions marécageuses à proximité des lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat. Epidémies et paludisme se propageaient sans obstacle.

Un ingénieur audacieux

En 1839, le gouvernement cantonal bernois, où siégeait Johann Rudolf Schneider, décide de confier les travaux de protection contre les crues à une société privée. Ils sollicitent les services de l'ingénieur en chef grison Richard La Nicca. Ce dernier avait réalisé la correction du Rhin à Domleschg (GR) et s'était aussi illustré par son travail sur la Linth (GL, SG, SZ).

C'est en 1841-1842 qu'il développe un projet audacieux pour l'Aar: détourner la rivière à Aarberg pour la rediriger dans les eaux du lac de Bienne. A cette fin, il a fallu percer les berges rocheuses entre Hagneck et le lac.

Les plans de Richard La Nicca résistent aux longues tergiversations des cantons concernés et, moyennant quelques modifications, ils seront mis en oeuvre... un quart de siècle plus tard. Grâce notamment au travail de lobbying de J. R. Schneider.

Le plus grand chantier hydraulique

L'engagement de la Confédération a été possible grâce à l'article sur la prospérité de la constitution fédérale de 1848. Celui-ci donnait aux autorités fédérales la compétence de soutenir des constructions d'intérêt national.

Grâce à la reprise de la supervision et du financement par la Confédération en 1867, le projet de Richard La Nicca a enfin pu être réalisé. En 1868 débutent alors les travaux du plus grand chantier hydraulique de l'histoire suisse.

Le canal de Nidau-Büren a été creusé en premier. Vient ensuite, dès 1875, la construction de la pièce maîtresse, le canal de Hagneck. C'est grâce à lui que l'Aar a été détourné d'Aarberg vers le lac de Bienne.

Ont suivi les corrections de la Thielle entre les lacs de Neuchâtel et Bienne (canal de la Thielle) et de la Broye entre les lacs de Morat et Neuchâtel (canal de la Broye). A la suite de la correction des eaux du Jura, le niveau des trois lacs s'est abaissé de 2,5 mètres.

Deuxième correction

Cependant, même après cette étape, la région a continué à être frappée par des inondations dévastatrices. Celles-ci étaient dues à une régulation insuffisante du niveau des trois lacs. Le tir a été rectifié de 1962 à 1972 lors de la deuxième correction des eaux, à la suite de laquelle le niveau des lacs s'est abaissé d'un mètre supplémentaire.

Grâce à ces corrections, le Seeland, jusqu'alors régulièrement inondé, s'est transformé en potager de la Suisse. (ats/nxp)