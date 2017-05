La route entre Amsteg et Bristen est rouverte

La seule route menant à Bristen (UR) est complètement rouverte au trafic après deux éboulements en mars et en mai. Une partie de la chaussée avait été emportée.

Les travaux entrepris après le dernier éboulement sont terminés, a indiqué vendredi le département des travaux publics du canton d'Uri. Le 5 mars, un tronçon d'une dizaine de mètres de long avait été emporté par un premier éboulement.

Cette route étroite et sinueuse est la seule qui permette d'accéder au village de Bristen, depuis Amsteg dans la vallée. Pendant quelques jours après l'éboulement de mars, Bristen n'était accessible qu'à pied ou par les airs.

Pendant la fermeture totale de la route, l'ancien funiculaire de la centrale électrique d'Amsteg a été remis en service. L'installation a transporté ces dernières semaines plus de 17'000 personnes et plus de 45 tonnes de matériel.

Deuxième éboulement

Un nouvel éboulement s'est produit le 2 mai sur un autre tronçon de la route. Des pierres ont touché une voiture et une automobiliste a été légèrement blessée à une main. la route a une nouvelle fois été fermée au trafic. Il n'y a pas de lien entre les deux éboulements, souligne le département des travaux publics.

Les travaux d'assainissement d'un mur de soutènement de la route, qui auraient dû être réalisés dans les prochaines années, vont être avancés. Un rocher de 15m3 provenant de l'éboulement du 5 mars doit encore être déplacé. Les travaux devraient débuter ces prochaines semaines. (ats/nxp)