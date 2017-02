La sonnette de vélo n'est plus obligatoire

Le Conseil fédéral a pris le 16 novembre 2016 une décision qui est passée largement inaperçue. Depuis le 15 janvier, les vélos n'ont plus l'obligation d'une sonnette. L'article 218 de l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers qui voulait «une sonnette nettement audible» a bel et bien été abrogé.

Avant cette date, les cyclistes risquaient une amende de 20 francs, rappelle la Südostschweiz dans son édition du 15 février. Les vélos de course ainsi que les VTT légers en étaient toutefois dispensés, ainsi que les cycles de moins de 11 kilos.

Pro Velo dubitatif

La nouvelle est passée tellement inaperçue qu'elle n'a toujours pas été prise en compte par les vendeurs. La filiale de Migros «M-Way» indique toujours sur son site que la sonnette est obligatoire... Et de nombreux magasins de vélos ont également avoué qu'ils n'étaient pas au courant.

La décision du Conseil fédéral ne réjouit pas Christoph Merkli, directeur de Pro Velo. Son organisation a essayé d'intervenir pour que l'Office fédéral des routes (Ofrou) rétropédale mais sans succès.

«Tout compte fait, il y a plus d'avantages»

Pour Christoph Merkli, la sonnette est non seulement utile mais indispensable pour bien circuler, ne serait-ce que pour rendre d'autres usagers de la route et des piétons attentifs à la venue de cyclistes.

Les sonnettes sont certes inaudibles dans un trafic intense mais elles permettent aux piétons de s'écarter s'ils devaient cheminer sur la droite du chemin, et non sur la gauche comme c'est normalement la règle. «Tout compte fait, il y a plus d'avantages.»

Plus besoin de... selle!

Pour l'Ofrou, il s'agissait de supprimer une obligation devenue obsolète. Christoph Merkli apprécie normalement toute dérégulation. «Mais pas quand elle se fait au détriment de la sécurité.»

Pro Velo redoute de voir baisser les exigences envers les vélos, de telle façon qu'ils ne soient plus perçus que comme un simple loisir. Et la dérégulation se poursuit à l'Ofrou. Les selles de vélo ne sont ainsi plus prescrites. Mais pas sûr cette fois que tout le monde s'en passe. (nxp)