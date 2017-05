La vaste cyberattaque a épargné la Suisse

La Suisse n'a pas été affectée par les cyberattaques qui ont simultanément touché depuis vendredi une centaine de pays, dont la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Les experts en la matière l'attestent.

Aucune annonce de préjudice n'a été signalée en Suisse, selon la Centrale d'enregistrement et d'analyse pour la sûreté de l'information (MELANI), qui réunit des partenaires oeuvrant dans le domaine de la sécurité des systèmes informatiques et d'Internet et dans celui de la protection des infrastructures nationales et vitales.

La Centrale a été informée vendredi vers 16 heures du danger potentiel de cette attaque de grande ampleur, a indiqué samedi à l'ats le directeur de MELANI, Pascal Lamia. Mais aucun des sites névralgiques contactés comme des hôpitaux, des banques ou des entreprises spécialisées dans la production d'énergie n'ont signalé des dommages.

Il semble que quelques particuliers et de petites entreprises aient été touchées, selon les déclarations du directeur adjoint à la RTS. Ce dernier a précisé que le virus se déployait en cliquant sur un fichier PDF dans un mail. Il a rappelé l'importance de sauvegarder les données pour les retrouver en cas d'attaque.

Attaque «sans précédent»

L'attaque informatique massive internationale affectant une centaine de pays et des dizaines d'entreprises et d'organisations est «d'un niveau sans précédent», a déclaré samedi l'Office européen des polices Europol. «L'attaque récente exigera une investigation internationale complexe pour identifier les coupables», a indiqué Europol dans un communiqué.

Le Centre européen de cybercriminalité (EC3) de l'Office européen des polices «collabore avec les unités de cybercriminalité des pays affectés et les partenaires industriels majeurs pour atténuer la menace et assister les victimes», a-t-il ajouté.

Renault victime

Le constructeur automobile français Renault a en revanche été touché par la vague de cyberattaques simultanées, a-t-on appris samedi auprès de la direction.

«Nous avons été touchés», a indiqué un porte-parole du groupe en précisant que le constructeur était en train d'analyser la situation. «Une action est en place depuis hier soir. On fait le nécessaire pour contrer cette attaque», a-t-on précisé de même source. Il s'agit de la première institution ou entreprise française à annoncer être touchée par ces attaques.

Des sites de production du groupe automobile Renault ont été mis à l'arrêt samedi en France, a-t-on appris auprès de la direction. L'arrêt de la production «fait partie des mesures de protection qui ont été prises pour éviter la propagation du virus», a déclaré à l'AFP un porte-parole, sans préciser le nom des sites concernés. Selon une source syndicale, l'usine de Sandouville, en Normandie (Nord-Ouest), serait notamment concernée.

Rançon demandée

Les sites touchés sont nombreux: le ministère russe de l'intérieur a indiqué en avoir été victime, la compagnie ferroviaire publique allemande (DB) est aussi concernée. Alors que des panneaux d'affichages en gare ont été hackés, la Deutsche Bahn a toutefois certifié que l'attaque n'avait eu aucun impact sur le trafic.

Selon la société de sécurité informatique Kaspersky, la Russie est le pays qui a été le plus touché. D'après les médias russes, plusieurs ministères ainsi que la banque Sberbank ont été affectés.

Les autorités américaines et britanniques ont conseillé aux particuliers, entreprises et organisations touchés de ne pas payer les pirates informatiques qui exigent un paiement pour débloquer les ordinateurs infectés.

Le G7 prône une action concertée contre la cybercriminalité

Les ministres des finances des pays membres du G7 se sont engagés samedi à mener une lutte commune contre la menace croissante des cyberattaques internationales. Ils réagissaient à la cyberattaque perpétrée la veille et dont des dizaines de pays disent avoir été victimes.

«Nous reconnaissons que les cyber incidents représentent une menace croissante pour nos économies et qu'une politique de réponses appropriées pour l'ensemble de l'économie est nécessaire», indique le projet de communiqué conjoint de la réunion consulté par Reuters. Le texte appelle à des actions concertées entre les Etats membres pour repérer rapidement les vulnérabilités du système financier mondial et insiste sur l'importance de mesures efficaces pour évaluer la cyber sécurité des entreprises financières au niveau des secteurs. Le texte doit être approuvé par les ministres des finances et les banquiers centraux pour une publication dans la journée. (afp/nxp)