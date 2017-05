Le Conseil fédéral garde un oeil sur les «fake news»

Les «fake news» se multiplient sur les médias sociaux et vont jusqu'à perturber certaines élections. Le Conseil fédéral ne juge toutefois pas nécessaire d'adopter de nouvelle réglementation pour l'instant. Mais il entend garder l'oeil ouvert.

L'influence croissante de fausses informations sur le discours politique et le fait que celles-ci soient de plus en plus générées automatiquement par des programmes font actuellement l'objet de vifs débats. Les médias sociaux jouent un rôle central dans la diffusion de ces «fake news», constate le gouvernement dans un rapport adopté mercredi.

Le Conseil fédéral note toutefois que le droit en vigueur permet déjà de lutter contre certains problèmes. Des exploitants de plateformes et des organisations privées ont par ailleurs lancé plusieurs initiatives d'autorégulation. Dans ces conditions, le gouvernement ne juge pas nécessaire de créer de nouvelles normes.

Il entend toutefois observer les développements au niveau national et international et analyser si une réglementation étatique s'impose contre les fausses informations produites de manière intentionnelle.

Publicité

Même position prudente concernant la diffusion d'offres publicitaires commerciales sur les médias sociaux. Le droit suisse ne contient actuellement pas de prescriptions spécifiques, autres que les dispositions du droit sur la concurrence déloyale.

Le Conseil fédéral entend toutefois examiner, dans le cadre de l'élaboration d'une loi sur les médias électroniques, si le principe de transparence applicable à la publicité diffusée à la radio et à la télévision doit être étendu aux médias sociaux.

D'une manière générale, le gouvernement note que plusieurs projets en cours permettront d'améliorer la protection des utilisateurs de twitter, facebook et autre youtube: révision de la loi sur la protection des données, uniformisation des règles sur la vente et la distribution de jeux et de vidéos, programme de sensibilisation de jeunes.

La révision de la loi sur les télécommunications prévoit également de nouvelles dispositions visant à renforcer la protection des enfants et des jeunes. Les fournisseurs seront tenus de fournir des conseils lors de la vente d'abonnements de téléphonie mobile et d'accès fixes à l'internet.

Les lois sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication et sur les services de renseignement permettront quant à elles d'identifier et de surveiller des personnes sur les principaux réseaux sociaux dans le but de préserver les intérêts essentiels du pays. (ats/nxp)