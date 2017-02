Le FNS va mettre sur le paquet sur les «Big Data»

Vingt-cinq millions de francs pour étendre les compétences de la Suisse dans le domaine des mégadonnées. Tel est le budget dont est doté le projet de Big Data, écrit mardi le Fonds national suisse (FNS). Les recherches seront menées dans 15 hautes écoles.

Trois thèmes seront abordés: le développement d'outils d'analyse des données, les défis sociétaux et légaux posés par le Big Data et une application concrète dans l'industrie et le secteur public. Les premiers résultats seront publiés dès 2019.

Chances et risques

Le projet dirigé par Antoinette Weibel de l'université de Saint-Gall clarifiera par exemple les chances et les risques de l'analyse de données dans la gestion du personnel des entreprises suisses. Elles peuvent mieux contrôler les performances de leurs collaborateurs. Des contrôles disproportionnés peuvent toutefois détruire le rapport de confiance avec l'employeur.

Dans le domaine du développement de nouvelles méthodes, l'apprentissage machinal est le mot-clé. Des grandes quantités de données permettent aux algorithmes de s'entraîner à résoudre des questions complexes. Une voiture autonome peut ainsi réagir de manière adéquate à toutes les situations du trafic.

Energie renouvelable

Le «Big Data» peut être utilisé pour améliorer les systèmes de trafic, pour calculer le potentiel d'énergie renouvelable dans les quartiers résidentiels et dans les villes ou pour soutenir la médecine d'urgence et les soins intensifs.

«Il est crucial que la politique et le juridique soient en mesure d'adapter rapidement les cadres législatifs et juridiques afin de rendre possible un usage réfléchi du Big Data et éviter les effets négatifs», explique Christian S. Jensen, président du comité de direction du programme, cité dans le communiqué. La Suisse est bien positionnée dans la recherche concernant les mégadonnées. (ats/nxp)