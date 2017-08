Le Fribourgeois Jacques Bourgeois pas candidat

Le conseiller national Jacques Bourgeois (PLR/FR) ne brigue pas la succession de Didier Burkhalter au Conseil fédéral. Le président de l'Union suisse des paysans (UPS) va s'engager «à 200%» dans la campagne pour la votation du 24 septembre sur la sécurité alimentaire.

«Même si nous ne devons pas affronter un fort vent contraire, il est impossible de jouer sur deux tableaux en même temps», explique-t-il dans une interview publiée mercredi par La Liberté et les journaux du groupe ESH. L'élection du nouveau conseiller fédéral est prévue le 20 septembre, quatre jours seulement avant la votation.

«En tant que directeur de l'Union suisse des paysans, je devrai m'engager en première ligne ces prochaines semaines» dans cette campagne, ajoute-t-il. Ce vote constitue à ses yeux «un enjeu capital pour la population suisse, les consommateurs, la filière agro-alimentaire et les familles paysannes».

«Pas le plus propice»

«Il est clair que le contexte actuel, avec le débat autour de la représentation du Tessin et des femmes, n'est pas le plus propice», ajoute le conseiller national fribourgeois. «Même si j'ai eu pas mal d'échos positifs de parlementaires fédéraux, de tous bords politiques, lorsque nous évoquions une éventuelle candidature.»

Agé de 59 ans, M. Bourgeois souligne que «la responsabilité de la fonction de conseiller fédéral (l')intéresse clairement» et qu'il «correspond au profil établi» par le PLR.

Il assure par ailleurs que l'accident cardiaque qu'il a subi en 2012 n'a pas influencé son choix. «Je me sens en pleine forme et les examens réguliers auxquels je me soumets à l'hôpital le confirment. Il n'y a plus aucune appréhension à ce niveau», dit-il. (ats/nxp)