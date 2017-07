Le Genevois et son équipe en mer révoltent les ONG

Depuis dimanche, le nom de Jean-David Cattin circule dans l’ensemble des médias suisses: une enquête du SonntagsBlick démontrait que ce Genevois de 32 ans est à la tête de l’initiative «Defend Europe», qui a affrété un bateau pour partir à la traque des migrants qui traversent la Méditerranée. Jean-David Cattin est l’unique Suisse de l’équipe de projet, qui compte environ 25 personnes, selon l’intéressé. «Je suis l’un des dirigeants, mais nous sommes plusieurs», insiste-t-il.

Jean-David Cattin décrit Defend Europe comme une campagne politique dont l’un des objectifs premiers est d’attirer l’attention sur «l’hypocrisie des ONG»: «Sous prétexte de poursuivre leur idéologie, elles se rendent complices des réseaux de passeurs. Ceux-ci usent d’embarcations de moins en moins sûres car ils savent que les ONG vont venir les recueillir, argumente Jean-David Cattin. Nous les soupçonnons même d’entretenir des contacts téléphoniques. La mission du bateau est donc d’enquêter et de se documenter sur ces pratiques responsables de milliers de morts.»

L’équipe veut aussi détruire les embarcations vides «afin de lutter contre le trafic de migrants et sauver des vies» en empêchant la réutilisation de rafiots fragiles. Enfin, elle s’engage à recueillir les migrants rencontrés sur leur route, mais à les ramener sur les côtes africaines. «Nous voulons l’application de la politique No Way de l’Australie pour l’Europe (ndlr.: depuis 2013, aucun migrant n’est admis sur le territoire australien sans visa, réfugié politique ou non), explique-t-il. On peut la qualifier de peu généreuse, mais elle affiche un bilan de zéro mort depuis qu’elle a été établie.»

La démarche de Defend Europe révolte les milieux de défense de migrants. «Nous ne cautionnons pas aveuglément l’ensemble du travail des ONG, mais leur action actuelle est la conséquence de la politique migratoire européenne, réagit la porte-parole d’Amnesty International, Nadia Boehlen. Les ONG compensent actuellement la baisse des moyens engagés par l’Europe sur la mer. On ne peut que saluer un travail destiné à sauver des vies.» Nadia Boehlen rejette l’idée que les ONG favorisent un effet d’attraction vers l’Europe. «Il faudrait plutôt s’intéresser aux camps libyens, que chaque rapport et témoignage désigne comme terribles, entre violences, abus et torture. Ce sont ces conditions-là qui poussent à partir, pas les ONG.» Et la pratique australienne? «Un exemple inhumain à ne surtout pas suivre.»

Croisade «identitaire»

Les associations italiennes craignent que le bateau n’entrave le travail de sauvetage, tandis qu’une ONG britannique l’a dénoncé aux autorités égyptiennes. Le navire a été contrôlé ce week-end au canal de Suez, accusé de transporter des armes. Rien n’a été trouvé, il navigue désormais en mer méditerranéenne. Mais l’étiquette extrémiste colle à sa coque. Derrière Defend Europe, on trouve l’organisation européenne Les Identitaires, associé au milieu d’extrême droite et xénophobe. Jean-David Cattin, ancien premier lieutenant de l’armée suisse, a présidé les Jeunes Identitaires genevois.

«Nous sommes un mouvement qui a recours aux (...) slogans chocs pour faire passer son message» Jean-David Cattin, Dirigeant de Defend Europe

Aujourd’hui établi à Nice, il fait le tour de l’Europe pour des conférences sur les thèmes de l’immigration de masse et «l’islamisation de notre continent». «Nous ranger dans la catégorie d’extrême droite est un raccourci flou et imprécis, qui renvoie à une image passéiste qui ne nous ressemble pas du tout, estime toutefois l’intéressé. Nous sommes des identitaires, un mouvement qui a recours aux campagnes et aux slogans chocs pour faire passer son message.» Jean-David Cattin croit d’ailleurs au soutien populaire de Defend Europe. Le projet a été financé grâce à une récolte de fonds qui a séduit 2500 donateurs, assure-t-il.

(24 heures)