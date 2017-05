Le Jura en alerte après un cas d’anthrax bovin

Après 25 ans d’absence, un cas de fièvre charbonneuse a été identifié sur une vache morte brusquement dans l’Ajoie. Les autorités ont réagi rapidement. Le pâturage est interdit d'accès et l’exploitation est étroitement surveillée.

La fièvre charbonneuse ou anthrax en anglais est une infection bactérienne. Présent partout dans le monde, le Bacillus anthracis peut rester en sommeil pendant plusieurs années. Au contact de l’air, il disperse des spores dans le fourrage et l’eau consommés par les animaux. Un bovin infecté meurt dans les heures qui suivent. Dans le cas jurassien, l’origine n’est pas connue. Le Dr. Pierre-Alain Raeber, spécialiste des maladies transmissibles suppose que «du bétail infecté pourrait avoir été enterré là il y a des dizaines d’années».

Doit-on s’inquiéter du retour de la maladie? «Non, affirme Pierre-Alain Raeber, la situation est sous contrôle. La vache a été incinérée, le reste du bétail séquestré et le pâturage isolé.» Autour de la ferme, les personnes en contact avec l’animal sont averties et encouragées à se rendre chez leur médecin même si la transmission à l’homme est rare. Il faut être en contact direct avec les spores ou manger de la viande contaminée. Les vétérinaires, les agriculteurs et les industriels actifs dans le commerce de viandes sont les premiers touchés.

Dans l’Ajoie, les mesures prises visent à éviter toute propagation des spores à d’autres animaux. Selon l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires «les espèces les plus touchées sont les bovins, les moutons, et plus rarement les chevaux et les chèvres. Les carnivores et les porcs sont moins sensibles. Les oiseaux sont presque résistants». Berne compte sur la coopération de la population pour déclarer les cas de mort suspecte. Les animaux atteints s’effondrent subitement avec des pertes de sang coagulé par les orifices naturels. En cas de doute, il est obligatoire de prévenir le vétérinaire de l’exploitation. (24 heures)