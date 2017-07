Le POP veut augmenter l'impôt sur la fortune

Les Neuchâtelois pourraient voter sur l'augmentation de l'impôt sur la fortune. Le POP annonce mardi que son initiative populaire «Pour une fiscalité plus équitable» a atteint le nombre de signatures nécessaires.

Alors que 4500 paraphes sont exigés, le Parti ouvrier et populaire (POP) va déposer son texte muni de 4742 signatures à la Chancellerie cantonale jeudi, indique le parti dans un communiqué. L'initiative prévoit «une hausse modérée» de l'impôt sur les fortunes imposables supérieures à 500'000 francs, ce qui équivaut à 140 francs par an pour une fortune de 600'000 francs, ou à 700 francs par an pour un million, d'après le POP.

Les grosses fortunes augmentent

Avec son initiative, ce dernier dit réagir à la décision imposée par la droite du Grand Conseil en décembre dernier d'abaisser la fiscalité des hauts revenus. Un «cadeau» qui coûtera, selon le parti, plus de 4 millions à l'ensemble de la population sous la forme de coupes supplémentaires dans l'enseignement, le social et la santé, ainsi que 2,8 millions aux communes.

Or, d'après la gauche de la gauche, alors que les petites fortunes stagnent dans le canton de Neuchâtel, celles comprises entre un demi et un million de francs ont augmenté et celles supérieures à un million ont «littéralement explosé». (ats/nxp)